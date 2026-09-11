Minsa alerta por aumento de casos de influenza
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó esta semana dos fallecimientos asociados a la influenza y reiteró el llamado a la población a reconocer los síntomas de esta enfermedad y buscar atención médica de manera oportuna.
Las autoridades sanitarias explicaron que es importante diferenciar una influenza de un resfriado común, debido a que la infección puede generar complicaciones graves y aumentar el riesgo de muerte, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.