Operación Pandora: Legalizan la aprehensión de 16 personas por manipulación del sistema E-Tax

La Fiscalía señala que las cuentas afectadas podrían superar los $40 millones y las personas aprehendidas recibieron transacciones bancarias entre los $21 millones, $4.4 millones, $12 millones, $10 millones provenientes de la alteración del sistema E-Tax.

Aprehendidos en la Operación Pandora enfrentaron una audiencia de solicitudes múltiples

Los exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares aprehendidos durante la Operación Pandora fueron presentados este jueves ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentaron una audiencia de solicitudes múltiples por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude contra la administración tributaria.

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