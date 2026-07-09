La Fiscalía señala que las cuentas afectadas podrían superar los $40 millones y las personas aprehendidas recibieron transacciones bancarias entre los $21 millones, $4.4 millones, $12 millones, $10 millones provenientes de la alteración del sistema E-Tax.

Los exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares aprehendidos durante la Operación Pandora fueron presentados este jueves ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentaron una audiencia de solicitudes múltiples por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude contra la administración tributaria.