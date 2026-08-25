TVN plus En vivo

Panamá tiene arroz suficiente, asegura el MIDA ante reducción de cultivos

El titular del MIDA explicó que la institución mantiene un monitoreo de la producción y disponibilidad del grano para determinar cuándo sería necesario recurrir a compras en el exterior.

Espigas de arroz

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reconoció que la siembra de arroz en Panamá ha disminuido en los últimos dos años, pero aseguró que actualmente existe suficiente producción para abastecer la demanda nacional, por lo que, por el momento, no se contempla la importación del grano.

Temas relacionados

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) Arroz abastecimiento
Si te lo perdiste
Lo último
stats