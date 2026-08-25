El titular del MIDA explicó que la institución mantiene un monitoreo de la producción y disponibilidad del grano para determinar cuándo sería necesario recurrir a compras en el exterior.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reconoció que la siembra de arroz en Panamá ha disminuido en los últimos dos años, pero aseguró que actualmente existe suficiente producción para abastecer la demanda nacional, por lo que, por el momento, no se contempla la importación del grano.