El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo vigilancia un caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia, relacionado con el fallecimiento de una investigadora de 28 años. Las autoridades sanitarias indicaron que la situación continúa bajo investigación y que, por el momento, no representa un riesgo elevado para Panamá.

La peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que afecta directamente los pulmones y puede transmitirse de persona a persona mediante partículas respiratorias. Su rápida evolución hace que la detección temprana y el tratamiento oportuno sean fundamentales para evitar complicaciones.

En Panamá no se han registrado casos de peste durante décadas, según la información divulgada en torno a esta alerta sanitaria.