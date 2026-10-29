A pocos días de comenzar noviembre, el ambiente de las fiestas patrias empieza a sentirse en distintos puntos del país. Edificios, residencias e instituciones públicas ya lucen banderas, pollerines y otros elementos alusivos a las efemérides nacionales, como parte de los preparativos para recibir el mes de la patria.

Entre las entidades que ya se han engalanado está el Tribunal Electoral, cuyas instalaciones en Amador lucen banderas ondeando en sus exteriores. También se han sumado la Universidad de Panamá y el centro de salud de Pueblo Nuevo, donde los colores patrios ya forman parte de la decoración.