A pocos días de la conmemoración del Día de los Difuntos, el próximo 2 de noviembre, familiares de personas fallecidas acudieron al cementerio de Amador para limpiar, pintar y colocar flores en las tumbas de sus seres queridos, con el propósito de mantener en buenas condiciones estos espacios.

Algunos de los visitantes aprovecharon la jornada para hacer trabajos de mantenimiento y también hicieron un llamado a quienes tienen familiares sepultados en este camposanto a asumir la responsabilidad de conservar las tumbas en buen estado.