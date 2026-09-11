Productores de Bocas del Toro piden mejora de drenaje para resistir al Fenómeno del Niño
Durante el encuentro se abordaron medidas para atender las afectaciones registradas en las áreas agrícolas, entre ellas el dragado de drenajes, la instalación de bombas para facilitar la evacuación de agua en Changuinola y el mejoramiento de los caminos de producción.
Representantes del sector productivo de Bocas del Toro expusieron ante el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, las principales necesidades que enfrentan los productores debido a las condiciones climáticas adversas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.