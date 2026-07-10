Retoman audiencia a los aprehendidos por manejo irregular de sistema tributario

Durante la audiencia programada para las 12:00 p.m., el Ministerio Público sustentará las solicitudes relacionadas con la imputación de cargos contra los involucrados, algunos señalados como presuntos autores y otros como cómplices de las irregularidades investigadas.

Una de las aprehendidas por caso de fraude a la DGI

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público presentó este miércoles nuevos detalles dentro de la denominada Operación Pandora, una investigación que mantiene a 16 personas aprehendidas por su presunta vinculación con delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y crimen organizado.

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