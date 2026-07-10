Retoman audiencia a los aprehendidos por manejo irregular de sistema tributario
Durante la audiencia programada para las 12:00 p.m., el Ministerio Público sustentará las solicitudes relacionadas con la imputación de cargos contra los involucrados, algunos señalados como presuntos autores y otros como cómplices de las irregularidades investigadas.
La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público presentó este miércoles nuevos detalles dentro de la denominada Operación Pandora, una investigación que mantiene a 16 personas aprehendidas por su presunta vinculación con delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y crimen organizado.