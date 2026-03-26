De acuerdo con testimonios de la comunidad, al menos tres casos recientes han encendido las alarmas por la forma en que se han registrado estos hallazgos, principalmente en zonas de difícil acceso y poca vigilancia.

La preocupación y el temor se han apoderado de los residentes de Chivo Chivo y Kuna Nega, luego de que caminos solitarios y oscuros de estas áreas estén siendo utilizados presuntamente por sicarios para abandonar cuerpos, una situación que, según los moradores, no es nueva.