Tres hermanos con una enfermedad rara enfrentan una dura batalla en Veraguas

La historia de Dayremis, la hermana mayor, es particularmente compleja. Durante sus primeros seis años de vida tuvo un desarrollo normal; sin embargo, hace un año comenzó a presentar síntomas que llevaron a su diagnóstico, confirmando que también padecía la misma enfermedad que meses antes había sido detectada en sus dos hermanos menores.