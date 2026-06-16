Tres hermanos con una enfermedad rara enfrentan una dura batalla en Veraguas
La historia de Dayremis, la hermana mayor, es particularmente compleja. Durante sus primeros seis años de vida tuvo un desarrollo normal; sin embargo, hace un año comenzó a presentar síntomas que llevaron a su diagnóstico, confirmando que también padecía la misma enfermedad que meses antes había sido detectada en sus dos hermanos menores.
En San Francisco de la Montaña, en la provincia de Veraguas, una familia enfrenta diariamente una difícil batalla por la salud de sus tres hijos. Dayremis, Erland y Steve padecen una enfermedad rara conocida como deficiencia de aminoacilasa-1, una condición que les provoca convulsiones, alteraciones en el sistema nervioso, atrofia cerebral y otros trastornos.