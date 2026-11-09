Ocho espacios temporales de aprendizaje han sido habilitados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), en las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, como parte de la estrategia de Educación en Emergencia que busca brindar acompañamiento educativo y soporte socioemocional a los niños, niñas y adolescentes afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Uno de estos espacios funciona en el distrito de Macaracas, donde los estudiantes participan en actividades recreativas y dinámicas grupales que incluyen juegos, dibujos y ejercicios de integración, diseñados para facilitar la expresión de emociones y contribuir a su bienestar.