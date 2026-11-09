Acodeco brinda recomendaciones para las compras de fin de año

Acodeco ejecutara revisiones durante las actividades del año

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a la población a realizar compras responsables, comparar precios y verificar las condiciones de las promociones que ofrecen los establecimientos comerciales.

Jerónimo Ramírez, representante de la Acodeco, recomendó a los consumidores evitar las compras impulsivas y observar cuidadosamente los precios de los productos antes de tomar una decisión, así como comparar las ofertas disponibles en distintos comercios.

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