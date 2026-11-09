Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a la población a realizar compras responsables, comparar precios y verificar las condiciones de las promociones que ofrecen los establecimientos comerciales.

Jerónimo Ramírez, representante de la Acodeco, recomendó a los consumidores evitar las compras impulsivas y observar cuidadosamente los precios de los productos antes de tomar una decisión, así como comparar las ofertas disponibles en distintos comercios.