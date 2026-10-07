La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) avanza en la evaluación de alrededor de 200 edificios, principalmente en la ciudad capital, con el objetivo de determinar cómo responderían sus estructuras ante un eventual sismo.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que la UTP trabaja en la recopilación de datos sobre edificaciones construidas durante el siglo pasado que no cuentan con actualizaciones relacionadas con estándares de seguridad antisísmica.