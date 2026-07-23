Recientemente, un vehículo articulado cayó por un barranco y posteriormente se incendió, provocando la muerte del conductor. El hecho activó la respuesta de organismos de seguridad y emergencia de ambas provincias.

El tramo más occidental de la vía Interamericana, entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, continúa siendo considerado uno de los puntos más peligrosos para los conductores, debido a la frecuencia de accidentes de tránsito registrados en la zona.