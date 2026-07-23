Michael Amir Murillo jugó los 90 minutos en el triunfo del Besiktas ante Midtjylland por la Europa League

El panameño estuvo cerca del gol en un partido que el conjunto turco encaminó tras la expulsión de un rival al minuto 15.

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo disputó los 90 minutos con el Besiktas, que se impuso 1-0 al Midtjylland de Dinamarca en el estadio Tüpraş, en la ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League.

El partido se definió cuesta arriba para los daneses desde temprano, luego de que Friday Etim viera la tarjeta roja directa al minuto 15 por una falta sobre Djaló, dejando a su equipo con diez hombres por más de 75 minutos.

Otras noticias: Josué Vergara jugó los 90 minutos en el empate del KAA Gent ante LNZ Cherkasy por la Conference League

Con la ventaja numérica, el Besiktas tomó el control del encuentro y llegó al gol al minuto 26 a través de Orkun Kökçü, quien conectó un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo lejano del arco defendido por Elías Olafsson. Apenas tres minutos después, Murillo estuvo cerca de ampliar la ventaja: tras un centro desde la izquierda de İlhan Fakılı, el panameño conectó un potente remate que Olafsson desvió al travesaño.

Murillo completó una actuación sólida y recibió una calificación de 7.4 por parte de Flashscore, la más alta entre los titulares turcos. El panameño ganó 7 de 8 duelos disputados (88%), incluyendo el 100% de sus duelos por el suelo, y aportó ofensivamente con 3 disparos, uno de ellos al arco, y un xG de 0.80 (0.37 en xGOT), además de una ocasión clara desmarcada.

Otras noticias: UEFA Europa League clasificación | Eduardo Guerrero fue titular con Dinamo de Kiev

En la faceta de creación, sumó un pase clave, un xA de 0.36, dos pases filtrados y acertó su único centro de dos intentos. En el apartado de progresión, completó 53 de 67 pases (79%), con 13 conducciones progresivas y 83 toques de balón en total.

Pese al dominio turco, el Besiktas no logró ampliar la ventaja en el resto del compromiso, aunque los daneses tampoco lograron generar peligro real con el hombre de menos. El resultado le da al conjunto turco una ligera ventaja de cara a la vuelta, programada para el 30 de julio en Dinamarca.

Otras noticias: César Samudio: portero de la Selección de Panamá es premiado en Honduras