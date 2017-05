Ceja, rival de "Chemito", se muestra motivado.

Ceja, quien arribó a Panamá desde el pasado domingo, señaló que respeta mucho a Moreno, pero desea triunfar para tener la opción de pelear ante Rey Vargas, actual campeón de las 122 libras del CMB.

"Sabemos que está en su casa, he peleado varias veces fuera del país, eso no es problema. Yo he venido muy preparado para conseguir esa victoria y tener la oportunidad de pelear con (Vargas)", sostuvo Ceja desde la comodidad del hotel donde se hospeda previo al choque. "Anselmo es un peleador experimentado, pero el sábado vamos a dar todo para ganar", agregó.

Vargas es el actual campeón de la división tras superar al británico Gavin McDonell el pasado 25 de febrero.

Ceja derrotó a Hugo Ruiz para obtener el título interino supergallo del CMB, luego disputó el título mundial de las 122 libras y perdió con el mismo Ruiz.

Moreno y Ceja protagonizarán la contienda estelar de la cartelera denominada "A Callar Bocas".

En el choque estelar, el panameño Leroy Estrada se mide al también mexicano Saúl Juarez en choque eliminatorio del peso mínimo del CMB.