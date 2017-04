Tesla llama a revisión 53 mil vehículos por un defecto en el freno

El fabricante de automóviles eléctricos de lujo señaló en un comunicado publicado en su página web que "los frenos de mano eléctricos instalados en vehículos Model S y Model X fabricados entre febrero y octubre de 2016 pueden contener una pequeña parte que ha sido producida de forma inapropiada por un proveedor".

"Si esta parte se rompe, el freno de mano seguiría manteniendo el vehículo parado pero el freno de mano se quedaría bloqueado", añadió Tesla.

El fabricante añadió que no ha recibido informes de fallos del freno y, aunque no considera que el defecto "podría producir preocupaciones de seguridad a nuestros clientes", va a "reemplazar esas partes de forma proactiva para asegurar que no se produce ningún problema".

Tesla también indicó que menos del 5% de los 53,000 automóviles que serán llamados a revisión están afectados por el potencial problema.

En noviembre de 2015, Tesla llamó a revisión 90,000 unidades del Model S por un problema con un cinturón de seguridad.