Se alarga la pena para reos con armas en La Joya, mientras cabecilla será trasladado

Relacionados Policía realiza operativo en La Joya en busca de armas

Pinzón explicó que los jóvenes fueron segregados e interrogados, dando como resultado en el operativo de seguridad, el decomiso de seis armas de fuego, celulares y cierta cantidad de droga.

A consecuencia de la publicación del video en redes sociales, los reos de este centro penitenciario tendrán que enfrentar una pena mayor, porque “la tenencia de armas aumenta la pena”, resaltó el director de la PN.

En tanto, el cabecilla de esta agrupación, será mandado a una celda de máxima seguridad, aseguró Pinzón.

El director de la PN manifestó que se encuentran analizando el video donde se puede ver a jóvenes con armas de fuego en sus manos, sin camisetas, algunos cubriendo su rostro y celebrando, al tiempo que afirmó que estos ciudadanos estaban bajo los efectos de la droga mientras realizaban la grabación.

"El video no es reciente, pero no hemos determinado exactamente cuándo lo hicieron y aunque nos dijeron que es de 2014, no lo creemos sino que es de 2016 para acá. No hubo mensaje, ellos estaban bajo los efectos de la droga", acotó.

¿Qué sucede dentro de las cárceles en el país?

Pinzón reconoció que aunque se han logrado avances, falta mucho por hacer en materia de seguridad penitenciaria.

Tenemos que apretar más en la seguridad, porque vemos a estos muchachos que con estas armas pudieron también causarse daño adentro (...). Nuestra preocupación es de cómo ingresa y qué debemos a hacer", recalcó Pinzón.

El director de la PN señaló que el problema que se vive en las cárceles es del "sistema", ya que aunque se encargan de la seguridad externa y la diligencia, hay una sobrepoblación y por eso brindan apoyo en algunos pabellones en La Joya y La Joyita.

"Tratamos de hacer lo mejor que podemos porque tenemos varias responsabilidades, pero hay una responsabilidad compartida en las cárceles", expresó.

Pinzón aseguró que el problema no es solo interno, sino que han visto como abogados y familiares se prestan para introducir artículos ilegales en las cárceles.

A pesar de ello, Pinzón recalcó que han decomisado más de 250 armas durante su gestión. "A medida que hemos ido avanzando se han reducido, nos falta mucho, pero podemos seguir haciendo más".

Resultados de la FTC Águila

Finalmente, Pinzón resaltó el esfuerzo que realizan las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Águila, con lo cual están dándole un golpe a la delincuencia y el narcotráfico en los puntos de mayor incidencia en Panamá.

"Nadie que cargue un arma ilegal anda paseando por la ciudad o pifiando, y el Sistema Penal Acusatorio surtirá algunas modificaciones según los requerimientos del país", para ello, han presentado algunas recomendaciones al ministro de Seguridad Pública, concluyó Pinzón.