Luis Fonsi: 'Hay hambre de música con sabor latino'

"El pop latino está sin duda en su mejor momento. Hay hambre de música con ese sabor", opina a Efe el compositor e intérprete puertorriqueño a su paso por Madrid, tras el auge de su último sencillo, que se convirtió en la tercera canción más escuchada en Spotify y, por ende, en la canción en español que más arriba ha llegado nunca en esa plataforma.

Luis Alfonso Rodríguez (San Juan, 1978) se declara "sobrepasado" en sus expectativas, sobre todo por la velocidad a la que se ha dado este éxito, que ha empapado incluso a países de habla no hispana, algunos en el mercado asiático.

A este respecto, el que se autocalificaba como el músico de "la lágrima en la garganta", por el corte predominantemente desgarrado y melódico de sus sencillos, reconoce que en los últimos tiempos prestó más atención a este tipo de composiciones, "al igual que el público", y que se le antojó "hacer algo más alegre".

"No siento que hubo un cambio, sino un crecimiento. Se abrió una puerta que siempre estuvo ahí, pues como buen boricua llevo el ritmo en la sangre", justifica el autor de "No me doy por vencido".

La misma guitarra con la que compuso aquella conocida balada sirvió para tejer como una "media cumbia" este "Despacito", a partir de un juego de palabras con Puerto Rico, su tierra, a la que reivindica en el videoclip y, musicalmente, con la inclusión de un cuatro (tipo de guitarra) puertorriqueño.

La canción, añade, "necesitaba más movimiento" y por eso llamó a Daddy Yankee, "un gran amigo y un gran artista que sabe cómo adaptar su talento a otros géneros".

En este sentido, a Fonsi no parece afectarle las críticas contra el machismo que impera en las letras del reguetón, del que su compatriota es uno de los grandes embajadores.

"En mi música no hay nada de eso. La letra, que es una de las partes más importantes, es sensual, sin cruzar la línea de lo vulgar", defiende Luis Fonsi, para quien este "Despacito" es "una celebración de la belleza de la mujer y de lo mucho que nos inspira".

Con él anticipa el que será su noveno disco de estudio, que está "prácticamente hecho", incluirá más colaboraciones y sucederá en el mercado el toque "orgánico" del previo "8" (2014), como "un álbum más moderno y movido, con baladas producidas con un aire más refrescante".

"Me he arriesgado diciendo: este es el próximo sonido, que es una mezcla de pop, toques latinos y ritmos urbanos. Es un paso hacia adelante", ha subrayado Luis Fonsi, que ha trabajado en la producción con los mismos responsables de "Despacito", esto es, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Dandee, de El Cali y el Dandee).

Entre los temas nuevos, habrá uno dedicado a su segundo hijo, Rocco, nacido el pasado diciembre. "Es inevitable. El corazón y el alma lo que te piden es desahogarte. Hay quien pinta un cuadro, yo cojo la guitarra", cuenta.

El niño es fruto de su matrimonio con la española Águeda López, del que previamente nació una niña y que le ha unido más intensamente con este país. No en vano, el cantante tiene una casa en Madrid y es aquí donde pasa las Navidades.

"Ya no me siento como el extranjero que llega de promoción. ¡Hasta le digo al conductor que gire en determinadas calles para llegar antes al hotel!", bromea.

Será en este país también donde arrancará el próximo mes de junio su nueva gira internacional y, según ha anunciado, dedicará unas seis semanas a recorrer toda España.