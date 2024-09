Programa IVM | Mulino recibe múltiples opiniones de diversos sectores para salvar la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis en la Caja de Seguro Social (CSS) ha alcanzado un punto crítico, y la atención nacional se dirige hacia el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se dispone a presentar su propuesta para salvar el quebrado programa de pensiones solidarias.

En una serie de reuniones que han involucrado a gremios médicos, sindicatos, magisteriales, trabajadores, empresarios y políticos, Mulino ha recogido una amplia gama de opiniones y propuestas que forman la base de su plan para reformar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que tiene un déficit de fondos: el de beneficio definido, más conocido como el sistema solidario.

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones han crecido en las últimas décadas, exacerbadas por un déficit alarmante que amenaza con dejar a muchos jubilados sin el sustento necesario, sin embargo, el mandatario ha subrayado la urgencia de encontrar una solución integral para evitar una crisis aún mayor, y se espera que la ley que presentará empiece a regir a partir de enero 2025.

Las opiniones

Durante casi un mes, el jefe de Estado llevó a cabo reuniones con diferentes sectores sociales para conocer sus puntos de vista sobre la crítica situación que atraviesa la CSS, una institución criticada por el pésimo servicio y la falta constante de medicamentos. Durante estos encuentros, diversas organizaciones han planteado al presidente su opinión sobre cómo resolver el problema de la falta de fondos en el sistema solidario de pensiones, que según los informes actuariales de hace algunos años, las reservas se agotaron y, si no se hace algo, el déficit que enfrentará para 2030 será de más de 2 mil millones de dólares.

Sector privado

En una entrevista con TVN-2.com, Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), subrayó la postura del sector privado respecto a las reformas necesarias para dicho sistema. Rosas dejó claro que la intención no es privatizar la institución, sino reforzar su institucionalidad y autonomía para asegurar un servicio de salud eficiente y el pago oportuno de pensiones.

Queremos que la reforma incluya mejoras tanto en la parte institucional como administrativa de la CSS", afirmó Rosas.

Además, explicó la propuesta que ha planteado Conep, que contempla una reforma estructurada en tres pilares, la cual sustenta que se puedan recibir pensiones para aquellos que no llegan a cubrir cuotas, para aquellos que tienen beneficios definidos y el ahorro individual.

La propuesta de Conep contempla:

Primer pilar: un solidario no contributivo, para prevenir la pobreza en la vejez en la población más vulnerable, en donde el país debe responsabilizarse de sus adultos mayores.

Segundo pilar: obligatorio de ahorro individual sostenible y capaz de pagar mejores pensiones, y que se reciba exactamente lo que se aporta más intereses.

Tercer pilar: un ahorro voluntario y complementario, que mejore las pensiones y promueva la participación conjunta de trabajadores y empleadores, lo que estamos buscando es que aquellos que deseen contar con una mejor pensión se puedan permitir un aporte adicional.

Estamos abiertos a discutir la propuesta y encontrar los puntos de entendimiento que den una solución integral y a largo plazo al problema del IVM", precisó.

Trabajadores

Por su parte, Ana Patiño, docente, economista y asesora del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), expresó la necesidad urgente de un diálogo inclusivo para abordar las reformas. Según Patiño, “Conato le ha pedido sentarse a dialogar sobre las propuestas. En este momento ya no estamos en la fase diagnóstica, sino en la fase propuesta, y hemos escuchado diversas propuestas de organizaciones, sindicatos, gremios y la academia, todas enfocadas en fortalecer las reservas del IVM”. Patiño enfatizó la importancia de considerar a todos los actores, especialmente a los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, incluyendo a los independientes y futuros cotizantes del sector informal.

Detalló que Conato ha propuesto varias medidas, entre ellas facilitar la incorporación de los trabajadores informales a la CSS, destacando que actualmente solo el 18% de este grupo está afiliado debido a los engorrosos trámites de afiliación. Además, sugieren que el gobierno cubra temporalmente la cuota del empresario para estos trabajadores, con el objetivo de motivar la transición hacia el sector formal y mejorar la calidad de las jubilaciones.

La propuesta clave de Conato es volver al sistema solidario, pero no con las limitantes que existen hoy día, pues la Ley 51 de la CSS "no permite las inversiones directas, y solo un máximo un 25% del fondo se puede destinar a hacer inversiones públicas”.

"Hay que reforzar la parte de los rendimientos y las inversiones del IVM, pero para eso pedimos un retorno a la solidaridad. ¿Qué implica? Que pasemos de dos pilares a uno solo, y que las dos reservas se unan, esos 5,700 millones que actualmente hay en el sistema mixto pasen a un solo sistema, y que esos recursos, aparte de que sirvan para resolver el tema de las pensiones, también puedan servir para hacer inversiones mayores y que éstas redunden en beneficio de todos los asegurados, no los de hoy, sino los que se jubilarán en el 2070, o sea la juventud de hoy", sugirió Patiño.

Gremios médicos

Desde los gremios médicos también plantean que se debe retornar al sistema solidario, pero de igual forma hacer ajustes que permitan mejorar los rendimientos del fondo.

Los médicos dieron a conocer su postura, y aseguraron que, con los cálculos que se tienen, el IVM tendría una proyección hasta el 2040, haciendo los ajustes adecuados, según dijo Julio Osorio, secretario de Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

Para la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacs), las medidas paramétricas, es decir, aumentar la edad de jubilación, aumentar las cuotas obrero-patronal, cantidad de cuotas o años de cotización deben quedar descartadas.

Docentes

Los gremios magisteriales y diversas asociaciones de docentes y maestros del país han planteado que volver al sistema solidario, es la única forma de salvar la Caja de Seguro Social.

La Asociación de Profesores de Panamá informó que el próximo 14 de septiembre habrá una reunión en la Universidad de Panamá con diversos gremios magisteriales y asociaciones de trabajadores para presentar una propuesta formal que sustente las razones por las que volver al sistema solidario es lo más viable.

Asamblea

La última reunión que tuvo Mulino con diversos sectores para abordar este tema, fue con los jefes de bancadas de los diferentes partidos y coaliciones que integran ese Órgano del Estado.

La presidenta de línea oficialista, Dana Castañeda, dijo que desconocen el proyecto que presentará el presidente, pero que en todo caso acudirán a ese llamado a sesiones extraordinarias en los meses de noviembre y diciembre, puesto que la primera legislatura finaliza el 31 de octubre.

Aseguró que por ser un tema tan sensitivo "no se aprobará a tambor batiente" y trabajarán para implementar una herramienta digital que permite a la población ser parte de la discusión de manera directa, y no a través de sus diputados, que en algunos casos, se ha dicho, no representan a sus votantes.

Cabe recordar que este problema tuvo su origen con la reforma a la Ley 51 de 2005, que entró en vigor en 2008, la cual estableció que los trabajadores con edad superior a los 35 años a la fecha quedarían inscritos en el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), al igual que los pensionados de la actualidad, con lo cual los trabajadores menores a esa edad pasarían y entrarían al Subsistema Mixto (SM). A partir de esa fecha, el subsistema de beneficio definido quedó cerrado para nuevos cotizantes, mientras que el sistema mixto absorbe a todos los futuros afiliados. Aunque la ley establecía que debía ser revisada cada dos años, los gobiernos posteriores al de Martín Torrijos no hicieron nada más que conformar mesas técnicas que no lograron ningún tipo de resultados y retrasaron la toma de decisiones.

Según el cronograma presentado por el mandatario, el proyecto estará siendo discutido en sesiones extraordinarias en los meses de noviembre y diciembre, con la intención que sea ley de la República en enero de 2025.