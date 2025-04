Contenido Exclusivo: Las 7 iglesias, un camino de esperanza

Los caminos de las 7 iglesias en el Casco Antiguo recogen testimonios de fe y esperanza de quienes han hecho este recorrido llenos de devoción y oración que, año tras año, fortalece a los feligreses que han vivido milagros y renovaciones espirituales.

Tal es el caso de la señora Eloísa, a quien los doctores le habían desahuciado a su hijo, pero su fe y esperanza fueron más fuertes que el diagnóstico de los galenos.

Ella contó que en aquel momento los doctores dijeron que su único pronóstico es que usted se prepare, porque él de aquí ya no va a salir más que con los pies hacia adelante.

Yo de una vez le contesté, usted me va a disculpar, pero lo único que tiene la potestad de decir eso, que usted me acaba de decir, es mi Dios que está ahí arriba. Y yo sé que mi Dios no me va a fallar”, comentó Eloísa Castillo.

Tras ocho días de estar en coma, el hijo de la señora Eloísa abrió sus ojos. Una manifestación que describe a esta feligresa como un milagro.

“Me llamó la enfermera encargada de urgencia e intensivo y me dijo: Señora Eloísa, por favor, usted se puede apersonar al hospital. Cuando yo entro, lo primero que yo veo es a mi hijo sentado en la cama. Con sus ojos que se le querían salir de la emoción. Y yo me sentí muy emocionada al ver que a mí me había superado ese cuadro que me habían dicho”, narró entre lágrimas.

Desde entonces la señora Eloísa recorre las siete iglesias en agradecimiento. “Yo iba a la iglesia normal como cualquier cristiano en la Semana Santa, pero a raíz de que mi hijo… Yo vi el milagro que me hizo mi Dios, yo le prometí que mientras que mi hijo viviera, yo iba a vivir para celebrar las fiestas de él, con él y para él”.

¿Pero de dónde nace esta tradición católica?

El fray Javier Mañas explicó que fue San Felipe Neri en Roma, en el siglo XVI, quien inició, pues, esta tradición hermosa de visitar siete iglesias el Jueves Santo. Y aquí, pues, ha tenido una implementación muy hermosa, donde el Jueves y el Viernes Santo los templos están abiertos.

El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá es un lugar lleno de historia y espiritualidad, ideal para realizar el recorrido de las siete iglesias.

En este lugar histórico de Panamá se estableció que el recorrido usted lo puede iniciar en la iglesia de Santana, luego en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, para una tercera parada en la iglesia San José Altar de Oro. El cuarto recorrido sería a la ahora renovada capilla Santo Domingo de Guzmán, sigue a la iglesia San Felipe Neri, la sexta parada sería a la iglesia San Francisco de Asís, para finalizar el recorrido de las siete iglesias en la catedral Basílica Santa María la Antigua.

La iglesia San Francisco de Asís es el punto más alto del casco antiguo y es otro de los templos que precisamente recorre la señora Marta desde hace cuatro años por su enfermedad.

La frustración invadió su mente, pero no su devoción y la certeza de que la fe mueve montañas. “Por fe camino a las siete iglesias porque de verdad siento que ese Jesús me ha sanado”, expresó Marta González, otra fiel devota.

Quienes decían hacer este recorrido por primera vez deben de saber que no hay un orden establecido para hacer este recorrido.

El Fray Mañas dijo que se trata de acompañar a Jesús en esos momentos de angustia y soledad que Él va sufriendo para que también esa reflexión nos ayude a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente.

Y es en la Semana Mayor que hay quienes también dedican este recorrido a la Virgen María. Es el caso de Jorge Acosta, que ha pasado por diversas situaciones de salud, como por ejemplo un cáncer de próstata, una cirugía de corazón abierto.

“Solamente tengo un riñón, mi fe hacia la Virgen María. Estoy totalmente seguro de que ella es la que me tiene con vida”, manifestó.

Por otra parte, Gloria Pérez lleva más de seis años haciendo el recorrido. Lo hace por su apego a la fe y también por la salud de su madre.

“La salud de mi mamá, pues, en verdad ha empeorado bastante y a mí siempre me ha pegado mucho lo que ha sido la Semana Santa. Hacer los recorridos, rezar bastante por ella para que todo me salga bien”, manifestó.

Dijo que hay gente que en verdad no lo hace porque piensa que es algo que no es necesario. No lo creen, no lo han vivido. Mientras que hay personas que, por lo menos que lo han hecho, han vivido, han sentido.

Movidos por la fe y el agradecimiento que habita en sus corazones, para estos católicos no importa el cansancio, la edad o las dificultades; sacarán fuerzas de donde no las tienen para seguir haciendo este recorrido a las siete iglesias.

Cada año, tanto nacionales como extranjeros se sienten atraídos por la riqueza espiritual, cultural e histórica que ofrece este lugar de Panamá. Se espera que para este año alrededor de 250 mil visitantes participen de las actividades litúrgicas programadas para estos días, especialmente la visita a las siete iglesias, una de las tradiciones profundamente arraigadas en la fe católica. Durante este acto de devoción, los feligreses también tendrán la oportunidad de deleitarse con su impresionante arquitectura.

Información de Jessica Román