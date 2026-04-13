Contenido Exclusivo: Cuando la violencia invade las canchas

Los hechos de violencia en espacios que deberían ser de recreación y convivencia se convierten en titulares, repitiéndose con una frecuencia que ya no sorprende, pero sí preocupa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las canchas deportivas comunitarias históricamente se promovieron como herramientas de prevención social. La promesa era clara: más deporte, menos violencia.

Sin embargo, no hay un inventario oficial actualizado de cuántas existen y, lo más grave, persisten las denuncias sobre su deterioro y el mal manejo de los espacios.

"No se puede jugar, hay huecos y se hace complicado jugar así", dijo Aryelis Herrera, que practica fútbol.

Hoy los vecinos dicen que ya no mandan los balones. La pregunta es inevitable: ¿Cómo permitimos que espacios creados para prevenir la violencia hoy reflejen el abandono y el miedo?

Moisés Batista, residente en Concepción, Juan Díaz, indicó que un barrio no invita al otro barrio como solía ser anteriormente.

En 2025, Panamá cerró con 593 homicidios a nivel nacional, un incremento de casi 2% respecto al año anterior. Según cifras oficiales del Ministerio Público, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes entre 18 y 24 años.

Más del 70% de estos crímenes están relacionados con pandillas y crimen organizado.

Walther Stanziola, subcomisionado, jefe de la zona policial Pacora, manifestó que muchas veces han pasado verificando las canchas deportivas; no ocurre nada, pero no se puede evitar que después pase un vehículo con individuos que tengan represalias contra alguna persona que se encuentre en el sitio.

En medio de estadísticas que golpean a la juventud y barrios marcados por la violencia, hay quienes decidieron no rendirse. Manuel Vargas es un promotor deportivo que opera en San Miguelito.

¿Qué tan difícil es llevar deporte a un barrio marcado por la pobreza y la violencia?

"Es complicado, pero no es imposible; muchas veces algo que detiene a los promotores deportivos es el poco apoyo que se brinda para trabajar en estas áreas de riesgo social", dijo Vargas.

Según las autoridades, los jóvenes no son solo víctimas, sino también potenciales reclutas de estructuras criminales que buscan mano de obra para sus actividades, sobre todo si se trata de menores de 14 años.

"Me tocó ver niños que llegaban aquí solamente con su suéter, su pantalón, sin medias y sin zapatillas. Cuando tú vas indagando, te encuentras un hogar desintegrado", acotó Vargas.

"Tenemos una familia débil; por lo tanto, vamos a tener grupos de jóvenes a los que les hace falta apoyo familiar y lo encuentran en otros grupos. Son elementos de violencia que muchas veces son reclutados por el crimen organizado", sostuvo José Clemente Lasso, sociólogo y docente investigador de la Universidad de Panamá.

En 2026, 10,288 niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo.

Desde 2024 y 2025, la barrera de los más de 10,000 no se reduce.

"Mucho talento en los barrios; lastimosamente, nos ganan las pandillas", indicó el promotor deportivo Manuel Vargas.

Los hechos de violencia en espacios que deberían ser de recreación y convivencia se convierten en titulares, repitiéndose con una frecuencia que ya no sorprende, pero sí preocupa.

26 de marzo de 2025: Ciudad Radial: Matan a excandidato a representante en balacera.

13 de febrero de 2026: Panamá Oeste: Birria de fútbol acabó en muerte y llanto.

Junio de 2025: Santa Librada: lo ejecutan en la cancha; menor de 17 años pierde la vida a tiros.

Junio de 2024: fallece futbolista Gian Carlos García, otra víctima de la violencia en Colón.

Marzo de 2023: fallece futbolista panameño; el hecho se registró en una cancha de fútbol en Cativá, Colón.

"La violencia se ha tomado los campos deportivos y la inseguridad nos lleva a que nosotros nos detengamos porque no queremos vernos involucrados, ni queremos tampoco que personas ajenas se vean involucradas. No podemos dar a conocer los talentos que tenemos... frustración completa", agregó Javier Ibarra, dirigente deportivo Juan Díaz.

Una escena que reabre el debate sobre seguridad en áreas comunitarias y deja a vecinos preguntándose quién protege realmente estos espacios.

Hace 16 años, una bala perdida en un espacio recreativo de San Joaquín cambió para siempre la vida de Melva.

Lo que debía ser un lugar de encuentro terminó convirtiéndose en tragedia.

Hoy permanece en una cama, sin poder moverse, como una víctima silenciosa de la violencia que invade los barrios.

Su historia es el rostro humano detrás de cada disparo.

La violencia se toma los barrios y, con ellos, arrastra a nuestra juventud, mientras las canchas dejan de ser refugio para convertirse en escenarios de riesgo.

Estos espacios, cada vez más deteriorados, son también un símbolo de promesas rotas y falta de oportunidades.

Cada cancha marcada por disparos es una señal de alerta que no podemos ignorar.

¿Qué estamos dispuestos a hacer, como sociedad, para frenar esta realidad?