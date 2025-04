¿Vale la pena entrar al mundo cripto en Panamá? Una historia real y datos claves

¿Pagar tributos con criptomonedas en Panamá? Será una realidad con la puesta en marcha del plan piloto anunciado esta semana por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi. La iniciativa forma parte del esfuerzo por modernizar y digitalizar los servicios municipales, colocando a la comuna en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, para muchos panameños aún persisten múltiples interrogantes: ¿Cómo se obtienen las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo se convierten en efectivo?

Boris, un ciudadano panameño común, comenzó a interesarse en estos activos digitales durante la pandemia. Motivado por la curiosidad, se dedicó a investigar cómo funcionaban, cómo podía adquirirlos y si realmente podían usarse en el país. Fue así como descubrió la plataforma Binance, donde hizo su primera compra. Desde entonces, se ha mantenido activo en el mundo cripto. Para él, tener criptomonedas es como una cuenta de ahorros con visión a largo plazo.

Considera que aún hay mucho desconocimiento y poca información en torno al uso de estas monedas digitales, pero poco a poco están ganando terreno. Por eso, recomienda a quienes quieran involucrarse investigar bien antes de entrar, tanto para entender su funcionamiento como para evitar posibles estafas.

¿Cómo convertirlas en efectivo?

En Panamá, el uso de criptomonedas no está regulado de manera oficial. No obstante, cada vez más personas como Boris se suman a este sistema financiero alternativo, lo que ha llevado a algunas empresas a adaptarse y aceptar pagos con criptoactivos, pese a moverse en una especie de “zona gris” legal.

Actualmente, tampoco existe una lista oficial de los comercios que aceptan criptomonedas, por lo que Criptorio.com está trabajando en la creación de un mapa digital de las empresas, personas e instituciones que son criptoamigables (crypto-friendly) en Panamá.

En ese sentido, Aldo Antinori, de Criptorio, manifestó que han visto es un interés inmenso en empresas que quieren aceptar criptomonedas como pago por sus productos y servicios como una modalidad para destacarse, para atender a su clientela de una forma eficiente y al mismo tiempo presentarse de forma vanguardista a nivel de los avances de la tecnología.

"De la misma forma como hace décadas las empresas comenzaron a aceptar tarjetas de crédito como pago para facilitar transacciones o comenzaron a crear páginas web con diferentes soluciones en línea para no quedarse atrás. Lo mismo está ocurriendo ahora con este nuevo tipo de dinero digital que nace con Bitcoin pero cuya tecnología ha ido evolucionando a la velocidad de la luz con nuevas monedas y plataformas con funcionalidades y particularidades", expresó.

Por otra parte, datos del portal CoinMap, señalan que existen más de una decena de negocios que la reciben estas monedas como forma de pago en el país. Además, existen casas de cambio físicas y más de una decena de cajeros automáticos instalados en centros comerciales estratégicos como Albrook, El Dorado y provincias como Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro, donde las personas pueden comprar y vender criptoactivos.

Incluso en supermercados de gran cobertura nacional se han instalado quioscos que permiten adquirir o intercambiar monedas digitales.

De acuerdo con Antinori, las monedas que más se están usando para pagos en la adopción son Bitcoin (BTC) la criptomoneda original, y Tether (USDT) que es una moneda estable en relación al valor del dólar estadounidense. Algo así como el balboa, que tiene paridad de valor.

Boris, por su parte, utiliza la aplicación Lulubit para adquirir criptomonedas. Desde allí también convierte sus fondos a dólares, que luego transfiere a su cuenta de ahorros en un banco panameño para retirarlos en efectivo. No obstante, señala que realiza este proceso con poca frecuencia, ya que su enfoque es invertir a largo plazo.

Soy de los que prefiere holdear, o quedarme con ellas. Especialmente los Bitcoin, en mi caso, fracciones de Bitcoin, conocidas como ‘satoshis’”, comenta.

Para él, el uso de estas monedas es sencillo, siempre y cuando se comprenda bien la plataforma utilizada. Resalta que, debido a la falta de regulación, es fundamental que los usuarios se eduquen para evitar fraudes, estafas u otros riesgos.

Criptomonedas para pago de impuestos

Antinori ve la noticia del Municipio de Panamá de aceptar el pago de impuestos con criptomonedas como muy positivo, ya que manda un mensaje de apertura a la innovación, no solo en Panamá, sino en el exterior.

"Nada impide que las criptomonedas se desarrollen en Panamá porque nuestra Constitución da garantías de libertad monetaria desde el inicio de nuestra República. En otras palabras, en Panamá todas las personas naturales y jurídicas somos libres de usar, guardar, enviar, recibir y ahorrar en criptomonedas ya que nada lo impide y prohíbe", expresó.

Agregó que la puesta en marcha del plan piloto de la Alcaldía abre una discusión más amplia sobre por qué otros municipios u otras instituciones no deciden hacer lo propio. Si el Municipio de Panamá puede aceptar criptomonedas como pago por impuestos y tributos, ¿por qué la Dirección General de Ingresos (DGI) o el Municipio de San Miguelito no pueden hacer lo mismo?

"El mundo ya decidió que esta es la ruta de la nueva economía digital. Los que sigan dando la espalda a esta tecnología en el futuro próximo serán vistos como aquellas empresas que no tienen página web o no aceptan pagos con tarjeta de crédito. Dinosaurios anacrónicos de una era pasada, de un mundo que ya no es", afirmó.

Aseveró que la verdadera innovación vendría a ser cuando el Municipio o cuando Panamá decida crear una Reserva Estratégica de Bitcoin, considerando este mecanismo como el paso a seguir. Y es que, de acuerdo a Antinori ya muchos países lo están haciendo y más del 70% de los estados de Estados Unidos están conformando su reserva estratégica. ¿Que estamos esperando en Panamá?

La regulación pendiente

Aunque las criptomonedas han ganado espacio en Panamá, su inclusión formal en el sistema financiero ha enfrentado diversos obstáculos regulatorios.

En septiembre de 2021, el exdiputado Gabriel Silva presentó el Proyecto de Ley N.º 697, conocido como la “Ley Cripto”, que buscaba establecer un marco legal para el uso de criptoactivos en actividades civiles y comerciales. El texto contemplaba su uso como medio de pago, la tokenización de activos, la emisión de valores digitales y la posibilidad de pagar impuestos con criptomonedas. Incluía activos como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Aunque fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, el proyecto fue vetado parcialmente por el entonces presidente Laurentino Cortizo y más tarde declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2023.

No obstante, en marzo de 2025, el diputado suplente Gabriel Solís presentó un nuevo anteproyecto que busca establecer un marco regulatorio más claro para el uso de criptomonedas y fomentar la economía digital del país.

Este nuevo intento pone énfasis en la aceptación voluntaria de criptoactivos como medio de pago —sin imposición obligatoria— y sigue las tendencias de países que promueven la innovación tecnológica con marcos regulatorios flexibles. Entre sus objetivos están brindar seguridad jurídica, atraer inversiones y fomentar la transparencia.

Para Boris, regularizar el uso de criptomonedas en Panamá ayudaría a generar confianza entre potenciales usuarios e inversionistas.

Panamá podría convertirse en un epicentro del mundo cripto por todo lo que ofrece en servicios. Solo hay que darle tiempo. Tengo entendido que pronto habrá un gran evento de Blockchain en el país, eso es un gran paso”, expresó.

Finalmente, recomienda a quienes estén iniciándose en este mundo, hacerlo con prudencia: invertir solo lo que estén dispuestos a perder y empezar con un pequeño porcentaje de sus ingresos, con la visión de mantener sus activos a largo plazo y sobrellevar la volatilidad del mercado.

Mientras tanto, las empresas que operan en este ecosistema se rigen por las normativas existentes en materia de prevención de lavado de dinero, bajo la supervisión de entidades como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores.