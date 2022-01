“Estas escuelas que debían en cierta forma absorber la migración de estudiantes no lo van a poder hacer porque ni siquiera podrán atender debidamente la matrícula que ya manejaban desde el pasado 2019, porque incluso algunos de sus estudiantes están ubicados en otros espacios escolares”, señaló el educador. Con esta panorámica, para Ábrego no es extraño que el Meduca tenga que recurrir a alquilar espacios en lugares como centros comerciales para atender la migración de estudiantes, con lo que esto conlleva porque no todos estos lugares cuentan con las facilidades que tiene un centro escolar para cumplir con el proceso enseñanza - aprendizaje.