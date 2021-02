Reacciones por renuncia de Ulloa: ‘Sospechoso... nunca va a decir la verdad’

La renuncia de Eduardo Ulloa, quien se desempeñaba como procurador General de la Nación, tomó “por sorpresa” a diferentes sectores de la sociedad civil, quienes apelan a la designación de un nuevo fiscal general con mucha integridad, trasparencia y valentía para enfrentar los grandes desafíos que hay en materia de corrupción, crimen y narcotráfico que se dan en Panamá, expresó Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin).

Agregó que están muy preocupados por la renuncia inesperada de Ulloa, sobre todo en “estos momentos cuando hay investigaciones muy importantes a punto de entrar a juicio”, como lo es el caso Odebrecht, en el cual se debe estar entregando la vista fiscal.

Además, el caso Blue Apple y el más reciente escándalo de los abusos que se cometían en los albergues de menores y que debían ser supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Planells dijo además, que las circunstancias de la renuncia de Ulloa deberían ser investigadas, porque es muy “ sospechoso” que se den en la mitad de la próxima entrada a audiencia del caso Odebrecht.

No dejaba huellas

En tanto, Roberto Troncoso, expresó que Ulloa estaba dejando pocas huellas dentro del Ministerio Público (MP) y se necesitaba conocer qué tanto estaban avanzando los casos más sensitivos.

Por otra parte, dijo que los cambios que hizo dentro de la entidad no eran los mejores en su opinión personal, porque en los casos más fuertes se debieron crear fiscalías especiales.

“Daba pocas muestras de abertura para que se conociera cómo andaban los casos y eso es lo que perjudica a un Procurador”, agregó Roberto Troncoso.

El abogado manifestó que Ulloa “nunca va a decir la verdad” sobre las causas que motivaron su renuncia, porque hay temas políticos muy sensitivos que no abordará de la manera que se espera.

MP nunca estuvo a la altura

Ernnesto Cedeño, también abogado, no vaciló en decir que el MP dirigido por Ulloa no estuvo a la altura de las circunstancias desde que se designó y sumado a que en la República de Panamá el sistema de justicia colapsó y no hay certeza del castigo.

Un elemento vital para que cambien los procesos y haya efectividad en la justicia es el MP que nunca estuvo acorde, planteó Cedeño.

Menciona que se da una nueva oportunidad para que el Ejecutivo pueda nombrar a una persona con integridad, valía, que inspire confianza en la ciudadanía y que trate de hacer la diferencia y cambios en la institución.

Cedeño recalca que, si Ulloa tiene un poco de decoro, debe decir al país las causas reales de su renuncia. “ Así como entró debe salir, que diga las razones para que no se generen suspicacias”.

Cambio constante

Panamá ha tenido 9 procuradores generales de la Nación en 32 años de democracia. El cargo es por 10 años. Debía haber tenido, en condiciones regulares, 3 procuradores, compartió en Twitter, Carlos Barsallo, presidente del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

#Panama Ha tenido 9 procuradores generales de la Nación en 32 años de democracia. El cargo es por 10 años. Debía haber tenido, en condiciones regulares, 3 procuradores. pic.twitter.com/vCpBBnzicX — carlos barsallo (@barsallocarlos) February 24, 2021

“ Nuestra justicia está en pedazos. Queda evidenciado que las presiones políticas y económicas son más fuertes que el amor y compromiso con la justicia. Entiendo que hay cientos de temas que preocupan, pero veamos este bien. Sin arreglar la justicia no arreglaremos el país”, fue la opinión del diputado independiente Juan Diego Vásquez, también en Twitter.