Ahorro: El hábito frente a la necesidad

Se acerca diciembre, huele a Navidad, suenan villancicos por todas partes. También llegan las notificaciones del banco; están listos para ser entregados los ahorros navideños. ¿Qué hacer con ellos?

Hay quienes, como Denis Pérez, tienen un ahorro con propósito.

“Ahora, utilizaré lo ahorrado durante el 2025 para terminar la universidad el próximo año”, explica Pérez.

Elvis Tugrí agradece por tener un trabajo, lograr un ahorro navideño y usarlo para metas fijas. Reconoce que no es fácil.

“Logró ahorrar, pero tengo que saber que durante el año no voy a comprar muchas cosas porque no alcanza con el salario mínimo. Pero con esfuerzo tengo ahorro navideño y lo usaré para mejorar mi casa”, cuenta Tugrí.

Mientras, Flor Navarro es estudiante universitaria; primero tuvo alcancías y ahora una cuenta de ahorro; aclara que no es navideña. Adquirió el hábito de su madre y ya ha dado frutos. Flor señala que con algunos de sus ahorros, hace unos años atrás, compró un torito, o sea un ternero, con la ayuda de su papá, que falleció, pero le enseñó que además de ahorrar, hay que invertir.

Ahora Flor continúa ahorrando un poco del dinero de su beca y ahora planea comprar una computadora para sus estudios.

Ahorrar permite seguridad económica, mejorar la administración del dinero, reducir deudas. ¿Qué hacer si ahorraste sin una meta definida?

“Si ahorraste sin propósito, debes hacer una lista con las prioridades, qué cosas son las más urgentes; además, hay que tratar de ahorrar por lo menos el 10% de lo que estás recibiendo”, aconseja la asesora financiera, Martha Luna.

Población sin ahorros

Hablemos de números reales, según el último estudio de 2025 de Konzerta, para la mayoría de los trabajadores encuestados, ahorrar es casi imposible: 7 de cada 10 respondió que no lo logra. La principal razón que alegan 4 de cada 10 es que su salario no les alcanza. Solo el 23% de los trabajadores consigue ahorrar, y aun así la mayoría guarda muy poco: el 55% ahorra menos del 5% de su salario y el 30% guarda entre el 5% y el 10%.

También inciden causas externas e inesperadas, como la historia de Astevia Soto que empezó su ahorro navideño este año, pero no lo pudo terminar al recibir la carta con un aumento en el interés de su hipoteca.

Astevia narra que inició un ahorro navideño de 10 dólares quincenales, pero luego, a medio año, él recibió una carta del banco con un alza de la tasa de interés de su hipoteca y ya no pudo terminar el ahorro.

La situación económica de muchos está impactada, hay 202,609 personas sin trabajo, más de medio millón de informales y una canasta básica (que no incluye gastos de educación, salud, hipotecas, transporte, etc.) que se acerca a los 400 dólares versus un salario mínimo promedio de 636 dólares.

Ahorros navideños 2025

Sin embargo, hay una parte de la población económicamente activa que decidió ahorrar y este año, contra viento y marea, entre los bancos estatales y privados entregarán en concepto de ahorros navideños 256 millones de dólares; se abrieron cerca de 400 mil cuentas.

La Caja de Ahorros entregará 26.9 millones de dólares; el monto registra un incremento de 8.5% en comparación con 2024; Banco Nacional de Panamá, $17.9 millones, un aumento. De 21% y Banco General de Panamá $212 millones, un aumento de 13%.

A partir del próximo 1 de diciembre se entregarán los ahorros navideños depositados en la Caja de Ahorros donde se abrieron unas 43 mil cuentas, manifiesta Víctor Villalobos, gerente de Caja Patrimonial de la Caja de Ahorros.

Villalobos agrega que el hábito de ahorro inicia desde niño y debe ser enseñado por los padres y educadores y que la disciplina y la enseñanza de la administración del dinero son necesarias.

Para quienes tienen sus alcancías, y una cuenta en la Caja de Ahorros, ahora existe en sus sucursales el contador de monedas, ya no se necesita llevar los famosos rollitos con monedas. La máquina las cuenta.

Las alcancías no han pasado de moda. Las metas tampoco. Haldrick Carrera, es un estudiante universitario, que con mucho esfuerzo y centavo a centavo ahorra.

Carrera explica que ahorra desde hace años en alcancías y luego lo deposita en el banco. Tiene una alcancía que ha logrado llenar tres veces y llevar luego el dinero a su cuenta de ahorro. Agrega que su meta es comprar un automóvil.

Los fondos del ahorro provienen del dinero que le suministra su padre para meriendas, transporte y otros gastos en la universidad, además de destinar una parte de su beca para el ahorro, indica Carrera.

¿Cómo administrar los ahorros?

Diciembre es el inicio de una época donde se celebra, se comparte en familia, pero también se fomenta el consumismo, que nos empuja a comprar más y más, incluso cosas que no necesitamos.

La asesora financiera Martha Luna señala que es necesario establecer prioridades. Hacer una lista sobre qué tenemos y no necesitamos. De invertir, si se puede, para crecer el dinero, de empezar una cuenta de ahorro con un propósito.

Mientras, Kira Soo, profesora de Finanzas de la Universidad de Panamá, habla sobre la necesidad de no adquirir más deudas de las necesarias. Hacer un balance entre ingresos y endeudamiento, porque asegura que muchas veces, cuando esto no se maneja bien, es cuando no se puede ahorrar.

La capacidad de ahorro de las personas está estrechamente relacionada con el desarrollo de un país. El ahorro, cuando no es consumista y va dirigido a la inversión o a la satisfacción de necesidades objetivas, es una herramienta valiosa en la lucha contra la pobreza. Por ello, es tarea de todos, desde las edades más tempranas, fomentar la cultura del ahorro.