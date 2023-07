Constituyente, Martinelli, contrato minero y matrimonio igualitario ¿Qué dijo Rómulo Roux?

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente del partido Cambio Democrático y candidato presidencial por este colectivo, Rómulo Roux, se sentó este domingo 16 de julio en De Frente con Sabrina Bacal, para responder varios cuestionamientos, tras vencer en las pasadas elecciones primarias.

Sobre las variadas lecturas de su triunfo, entre ellas, que fue bastante estrecha y le roba liderazgo en el panorama electoral del 2024, Roux dijo que “es un argumento, una visión falsa, contradictoria e incongruente a los hechos reales”, pero es “conveniente” para algunas personas que quieren tratar de vender su triunfo como algo que pone en duda el liderazgo.

“Este triunfo fue contra un grupo de 15 diputados dentro del partido, contra Ricardo Martinelli, RM, el PRD, el Ejecutivo, el Legislativo, Benicio Robinson, Gaby Carrizo y contra la descentralización paralela ¿Eso qué significa? que ese triunfo nos fortalece como candidato presidencial y como partido político con miras a las elecciones 2024”, recalcó.

Dijo que están enfocados en unificar el partido Cambio Democrático, por lo que ha asistido a reuniones con personas que no apoyaron su candidatura en las primarias, pero lo van a apoyar en las generales.

Aseguró que hay más gente dentro del partido que está apoyando ahora su candidatura, al estilo de la diputada Génesis Arjona.

Convención para nueva junta directiva

“No tengo miedo”, dijo con respecto a que no se ha realizado la convención dentro del partido.

Roux aseguró que está cumpliendo con los términos que exige el Tribunal Electoral, ya que todavía tienen a más de 50 convencionales que no están en firmes.

Según el Código Electoral yo no puedo llamar a una convención para elegir a la próxima junta directiva hasta que tenga en firme a los convencionales que hacen falta…Ese proceso va a seguir”, Rómulo Roux.

Ganaron ‘los buenos sobre los malos’

Roux ha dicho constantemente que ganaron los buenos sobre los malos, sin embargo, reaparecieron personajes como el exdiputado Carlos “Tito” Afú.

En este sentido, Roux recalcó que tiene una propuesta y un objetivo que es desmantelar “el sistema político, clientelista y corrupto”.

Cree que este sistema se arranca desde adentro.

En su discurso tras ganar las primarias, Roux mencionó “regresaremos a la Presidencia en 2024”. Aclaró que ese regresar significa que CD retorna como un partido renovado y diferente. “Este ya no es el partido de Ricardo Martinelli”.

Caso Odebrecht

Roux indicó que no fue llamado en ese caso porque en un momento específico trataron de levantar el fuero en dos ocasiones y ambos cerraban diciendo esperen que termine la elección y lo levanta. “Pudieron haberlo hecho después pero no lo hicieron porque en ese momento era meramente político”.

Martinelli y el caso New Business

Dijo que le llama la atención que el fallo no ha salido todavía. "No quiero pensar que nadie tiene la capacidad en este país de influenciar lo que la jueza vaya o no vaya a hacer. Yo quiero pensar que ella se está tomando su tiempo para que el fallo salga como tiene que salir. Pero sí, yo creo que cuando salga va a tener un impacto político importante y va a influenciar las decisiones que tomen diferentes candidatos".

Cabeza de una alianza

Roux ya ha conversado con otros grupos sobre una posible alianza, con la condición de ir a la cabeza. “Eso no es negociable”, argumentó.

“Yo aspiro a que se sumen otros partidos políticos aparte del panameñismo y PAIS porque creemos en la necesidad de hacer un movimiento no solo para ganar la elección”, sostuvo Roux.

Contrato minero

Agregó que está a favor de las modificaciones que se hicieron porque mejoran los beneficios del contrato, de la actividad minera para el Estado y el pueblo panameño. Cree que es una actividad que genera miles de empleos directos e indirectos, pagos a la Caja de Seguro Social y a proveedores de la mina en Panamá.

"Yo creo que uno de los retos principales del próximo gobierno, de mi gobierno va a ser generar empleo y para generar empleo hay que atraer inversión, no hay que ahuyentarla y nosotros tenemos que garantizar seguridad jurídica", sentenció.

Esta posición es cuestionada por algunos que consideran que puede haber algo de interés al ser Roux parte de la firma que representa a la mina. "Yo me voy a separar de Morgan & Morgan cuando gane las elecciones en el 2024".

Otro caso está relacionado a la firma a la que pertenece y es la renovación del contrato con Panamá Ports. Dijo que no tiene que ver con el contrato que se hizo en su momento, pero "se hizo en base a lo que dice".

Matrimonio igualitario

Roux también opinó sobre el matrimonio igualitario y dijo que cree en la unión civil para darle los derechos legales a las personas que decidan contraer matrimonio.

"Pero, no creo en el matrimonio igualitario, creo que tenemos que darle la oportunidad de una unión civil a las personas del mismo sexo que desean tener los mismos derechos de las personas que han contraído matrimonio", explicó Roux.

La CSS

Sobre la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), un tema de relevancia para el país, Roux indicó que el gobierno no hizo nada porque no quiso y este tema no es opcional en 2024 y no puede esperar.

Habló de una gran alianza para tratar los principales temas entre ellos tomar decisiones sobre la CSS y de un diálogo que no sea un "show".

Cambios a la Constitución

Actualmente está convencido de que la única manera en que se puede reformar la Constitución para que haya cambios que tengan impacto es a través de una constituyente que no requiera de una negociación con la Asamblea, que no va a aceptar nada que vaya en contra del Órgano Legislativo.

Aseguró que dentro de los primeros 30 días de su gobierno iniciaría una constituyente.

Para más información vea la entrevista completa en los videos adjuntos a esta nota.