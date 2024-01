De Frente: discurso de Cortizo, 'frustración' en el oficialismo, campaña electoral 'intensa' y medidas urgentes por la mina

Ciudad de Panamá, Panamá/El discurso del presidente Laurentino Cortizo, las declaraciones del diputado Benicio Robinson, la campaña electoral, el tema minero y las tareas del próximo gobierno, fueron parte de los temas analizados por el abogado, doctor en derecho ambiental y analista Rodrigo Noriega, en el programa De Frente con Sabrina Bacal, de este domingo 7 de enero.

Para Noriega, el informe a la nación, que rindió el pasado 2 de enero, el presidente Cortizo, fue un discurso “funcional y de alivio”, donde no se habló nada de las grandes tareas, como el tema de la Caja de Seguro Social.

Entre lo positivo de la gestión de Cortizo, el abogado solo destaca la transición pacífica anunciada por el mandatario, el cambio de conformación en la Corte Suprema de Justicia y acatar el fallo de la Corte por el contrato minero.

Noriega recalcó los aspectos negativos, como el endeudamiento y lo que no se hizo, como la reforma institucional del Estado.

Frustración en el oficialismo

Noriega hizo una lectura sobre las recientes declaraciones del diputado Benicio Robinson, relacionadas a la frase “golpe de Estado”. Considera que esa opinión significa que “se sienten frustrados y saben que el Gobierno de turno va a salir”.

“Si no tuviéramos la Corte Suprema y el Tribunal me hubiese preocupado muchísimo por esa expresión. Para mí representa una expresión de su frustración ante el cambio de escenario que tiene Panamá, les recortaron el presupuesto y los proyectos favoritos de ellos en la Asamblea”, aseveró Noriega.

Campaña electoral intensa

A juicio del abogado, la campaña electoral será intensa y cada movimiento va a costar o a sumar votos, los debates y los programas de opinión van a tener mucha relevancia.

Explicó que el tema minero va a ser uno de los ejes “invisibles o muy visibles” en la campaña, por parte de los que fueron marcados por este asunto. “Van a tratar de convertirlo en una desventaja para sus compañeros y recordarles su oscuro pasado”, según dijo.

Medidas urgentes por el tema minero

En cuanto al tema minero y el arbitraje internacional, el abogado indicó que el Gobierno tiene que tomar las medidas más urgentes para atender este tema.

Indicó que la minera “tarde o temprano” tiene que salir del país y pasarle la mina, o al Gobierno, o a una empresa calificada a nombre del Gobierno, que tome posesión, investigue qué hay allí, si va a ser un gasto para el Estado, pero es parte de las reclamaciones en el tribunal arbitral.

Sostuvo que posiblemente sea el actual Gobierno el que escoja la firma de abogados para representar a Panamá, pero que tomará tiempo todavía para designar al árbitro específico.

“Muy posiblemente el próximo Gobierno, va a ser una de sus tareas, designar al equipo que defienda al país y al árbitro que va a representar a Panamá”, sentenció.

¿Qué marcará el año electoral?

Sobre los temas que van a marcar el año electoral, dijo que se encuentra la admisión o no del recurso de casación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial para los comicios del 5 de mayo.

El abogado, explicó que el recurso de casación es “un recurso extraordinario y opcional” y la Corte Suprema no está obligada a admitirlo, puede considerar que los va a admitir o no.

En tanto, manifestó que, tras una revisión a la estadística de la Corte, se percató que en los años recientes han procesado 1192 recursos de casación. “Una gran mayoría no han sido admitidos. No me sorprendería si la próxima semana se rechaza”.

“La sentencia condenatoria de la jueza Baloisa estableció una sentencia, la Constitución establece los requisitos para presidente, no ser condenado por delitos dolosos con pena superior a 5 años, la condena es de más de 10 años y excede el requisito constitucional”, manifestó el abogado.

"Una vez se confirme el rechazo, hipotéticamente del recurso y la decisión queda en firme, a los tres días el expresidente no podría ser candidato”, puntualizó Noriega.

Para Noriega, “el tsunami que viene es enorme” y los ciudadanos deben hacer la tarea, investigar, porque son dueños de su destino”.