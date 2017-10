Panamá, Honduras y EE.UU. juegan su clasificación en una ruleta rusa

México, la primera clasificada de la zona CONCACAF, promete mantener a fondo el pie en el acelerador para terminar la travesía con nuevos récords.

Invicta, lidera la clasificación con 18 puntos de 21 posibles, es decir, el 85,7 por ciento de aprovechamiento, algo ya sin precedentes en su historia de este tipo de eliminatorias.

Pero los componentes de la plantilla que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio quieren más a falta de dos partidos. Y esperan terminar el 10 de octubre con dos triunfos y 24 puntos.

Trinidad y Tobago, primera selección eliminada en este hexagonal final tras sumar apenas 3 puntos, aparece en la mira de los mexicanos, que serán locales este viernes en el estadio Alfonso Lastras, de San Luis Potosí.

A la sombra del Tri marcha con 15 enteros la selección de Costa Rica, que sellará el visado a Rusia si derrota en casa a la necesitada formación de Honduras, penúltima del hexagonal con 9.

Aquí comienza el drama en estas eliminatorias, pues Honduras debe salir con el cuchillo entre los dientes para 'ganar o ganar' en San José. La cuarta plaza, que da derecho a jugar una repesca, surge como el salvavidas que necesita el entrenador Jorge Luis Pinto.

Con los mismos 9 puntos de Honduras, pero una superior diferencia goleadora, aparece en el cuarto puesto la selección de Estados Unidos.

En Orlando recibirá a Panamá, el tercer país de la clasificación y, por lo mismo, dueño de la tercera plaza directa al Mundial si hoy terminaran las eliminatorias.

Y si Estados Unidos necesita ganar en casa para sacarse de encima la presión de Honduras y arañar la tercera plaza, Panamá también está obligada a sumar para conservar su posición de privilegio y hacer realidad, por primera vez, el sueño de jugar un Mundial de selecciones absolutas.

La novena jornada del hexagonal final de las eliminatorias de la CONCACAF, penúltimo acto de una historia que terminará el 10 de octubre, ha despertado también una serie de dimes y diretes allende el fútbol.

Capítulo para el morbo: ¿México ayudará a Estados Unidos a sellar su visado a Rusia?

Antecedentes. En la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014, Panamá debía ganar en el estadio Rommel Fernández a Estados Unidos y esperar que la selección mexicana perdiera en su visita a Costa Rica para obtener la cuarta plaza que da derecho a jugar una repesca.

Hasta el minuto 90 la Roja ganaba por 2-1. Pero dos fulminantes goles en los minutos 91 y 92, el primero de Graham Zusi y el otro de Aron Johannson, obraron el milagro: Estados Unidos venció por 2-3 y Panamá desperdició la ocasión más clara de acercarse al primer Mundial absoluto de su historia.

México cayó por 2-1 en San José pero, gracias a Estados Unidos, pudo jugar la repesca que le dio pasaje a Brasil.

El panorama de hoy

El defensor de 'las Chivas' de Guadalajara Oswaldo Alanís afirmó que México quiere terminar en el primer lugar, no tanto por regresar un favor a alguien. "Por la confianza y el funcionamiento queremos salir a ganar", puntualizó.

Capítulo 2 para el morbo: ¿Costa Rica pondrá la lápida a Honduras para vengarse de su relación con Pinto?

Antecedentes. Con el colombiano Jorge Luis Pinto en el banquillo, la selección de Costa Rica cumplió en el Mundial de Brasil su mejor campaña, que paró en cuartos de final. Pinto dirigió a la Sele por dos años y nueves meses, alcanzó un rendimiento del 53,3 por ciento, en 50 partidos que dirigió y ganó un título de UNCAF.

Pero a finales de julio, días después de terminar el Mundial de 2014, se anunció la desvinculación del entrenador y poco después estalló un polvorín de declaraciones que dejaron en evidencia sus malas relaciones con los jugadores, los miembros de su comisión técnica y algunos directivos de la federación.

Desde el portero del Real Madrid Keylor Navas hasta otros referentes de la plantilla como Celso Borges, Bryan Ruiz, Marco Ureña, pasando por el ídolo que trabajó como asistente Paulo César Wanchope, tuvieron casos documentados de fuertes fricciones con Pinto.

El panorama de hoy

"No voy a ser hipócrita. Me lo he encontrado varias veces y no lo he hecho. No veo por qué tiene que ser esta vez", declaró el delantero de moda en Costa Rica, Marco Ureña, ante la pregunta de si saludará el próximo viernes a su exentrenador, hoy seleccionador de Honduras.

Partidos de la novena y penúltima jornada

06.10.2017: Estados Unidos-Panamá, Costa Rica Honduras y México-Trinidad y Tobago.