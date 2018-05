'Bolillo' Gómez "pediría" aumento de salario después del Mundial

¿Seguirá Hernán Darío Gómez? "Él quiere seguir en Panamá. Cuando el llegó aquí, reinició su carrera. Tomó la oportunidad y lo logró. Se logró clasificar al Mundial. De aquí en adelante, sabemos que Bolillo tiene ofertas".

Costo de 'Bolillo' Gómez: "Tras el Mundial, tendríamos que pagarle como lo haría un país sudamericano... El salario sería alto".

Plan B por si se va 'Bolillo': "No existe. Llegamos al Mundial y seguiremos haciendo el esfuerzo de mantener a 'Bolillo'. Me gustaría muchísimo. Conoce mucho. Sería positivo. Sin embargo, eso lo tenemos que ver con números".

Experiencia Mundial: "Es una responsabilidad muy grande, pero contamos con la experiencia y con el equipo de trabajo que ya ha participado en eliminatorias, Copa Oro y Copa América. Es el nombre de todo un país, incluyendo cuerpo técnico, jugadores y administrativos. Es mucha logística. Mucho detalle".

Ricardo Ávila: "Viajará como un miembro en caso de una situación de lesión. Entrenará con el equipo".

Lo que viven los jugadores: "Se siente un gran ambiente de Mundial en todo el país. Este es un reconocimiento valioso para los jugadores. El grupo está más unido que nunca. Entre directivos, jugadores y cuerpo técnico. Hay mucha unión. Vamos a una fiesta mundialista todos de la mano".

Bélgica: "Uno tiene la aspiración de ganar el partido. Los jugadores sabrán hacer su trabajo ante un gran rival. Debemos manejar mucha concentración. Cuando escuchemos el himno del país... La aspiración de nosotros es un triunfo y pensar en grande".

El grupo pesado: "Los jugadores como Felipe Baloy, Blas Pérez, Román Torres, Luis Tejada, Gabriel Gómez y Jaime Penedo han demostrado una madurez muy grande: supieron llevar juntos el equipo con 'Bolillo'. Buena relación con todos nosotros".

Agradece al Gobierno Nacional: "Es importante que todo está claro. Todo estará al día. Agradecemos al Gobierno Nacional por todo el apoyo a la Selección de Panamá".

Compromisos después del Mundial: "Panamá ya tiene compromisos para los meses de septiembre y octubre fuera del país y fuera del continente americano".

Elecciones de la FEPAFUT: "No pensamos en la candidatura. Estamos enfocados en el Mundial. Pandeportes no ha llamado a elecciones".

¿Seguirá Pedro Chaluja como presidente de la FEPAFUT? "Chaluja no continuará. Estará en el Mundial como oficial de la FIFA. Le ofrecieron la oportunidad (de seguir liderando la FEPAFUT), pero no la tomó. No correrá para las próximas elecciones".