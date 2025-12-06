Jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio: CSJ continúa evaluaciones con entrevista a 12 aspirantes
Durante la sesión, los participantes respondieron preguntas relacionadas con cinco ejes temáticos: personalidad, motivación, formación académica, trayectoria personal y experiencia laboral vinculada con el cargo al que aspiran.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 12 aspirantes fueron entrevistados el viernes 5 de diciembre por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Fase V del Concurso Abierto n.º 01-CACJ: 2022-2023, que busca designar jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a nivel nacional.
El Pleno estuvo conformado por los magistrados y magistradas María Eugenia López Arias (presidenta), Carlos Alberto Vásquez Reyes (vicepresidente), Olmedo Arrocha Osorio, Ángela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, Cecilio Cedalise Riquelme y María Cristina Chen Stanziola.
De acuerdo con información del Órgano Judicial, los aspirantes entrevistados en esta jornada fueron:
- Luis Rogelio Bethancourt Espinosa
- Eric Vergara Gordón
- Gustavo Alexis De Gracia Moreno
- José Antonio Hoo Justiniani
- Adrián José Hernández
- Yazmín Gisel Jaén Ramea
- Yamileth Zuleika Robles Vásquez
- Ilse Chu de Moreno
- Frank Torres Ruíz
- Erick Belgrave Huerta
- Virginia Rodríguez Barragán
- Kathia Karina Madrid Rodríguez
En representación de la sociedad civil participó Zuleimi Reyes Vernaza, del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Por la Secretaría General de la CSJ estuvo presente Yanixsa Yuen, acompañada de personal de apoyo.
Las entrevistas de esta fase del concurso son transmitidas a través de los canales oficiales de la entidad, como parte de las acciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso. El Pleno reanudará las entrevistas el próximo martes 9 de diciembre, a las 2:00 p.m., en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce.