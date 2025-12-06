Jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio: CSJ continúa evaluaciones con entrevista a 12 aspirantes

Durante la sesión, los participantes respondieron preguntas relacionadas con cinco ejes temáticos: personalidad, motivación, formación académica, trayectoria personal y experiencia laboral vinculada con el cargo al que aspiran.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 12 aspirantes fueron entrevistados el viernes 5 de diciembre por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Fase V del Concurso Abierto n.º 01-CACJ: 2022-2023, que busca designar jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a nivel nacional.

El Pleno estuvo conformado por los magistrados y magistradas María Eugenia López Arias (presidenta), Carlos Alberto Vásquez Reyes (vicepresidente), Olmedo Arrocha Osorio, Ángela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, Cecilio Cedalise Riquelme y María Cristina Chen Stanziola.

De acuerdo con información del Órgano Judicial, los aspirantes entrevistados en esta jornada fueron:

Luis Rogelio Bethancourt Espinosa

Eric Vergara Gordón

Gustavo Alexis De Gracia Moreno

José Antonio Hoo Justiniani

Adrián José Hernández

Yazmín Gisel Jaén Ramea

Yamileth Zuleika Robles Vásquez

Ilse Chu de Moreno

Frank Torres Ruíz

Erick Belgrave Huerta

Virginia Rodríguez Barragán

Kathia Karina Madrid Rodríguez

Te podría interesar: Autoridades indígenas piden reconsiderar cierre temporal de la Isla Escudo de Veraguas

Durante la sesión, los participantes respondieron preguntas relacionadas con cinco ejes temáticos: personalidad, motivación, formación académica, trayectoria personal y experiencia laboral vinculada con el cargo al que aspiran.

En representación de la sociedad civil participó Zuleimi Reyes Vernaza, del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Por la Secretaría General de la CSJ estuvo presente Yanixsa Yuen, acompañada de personal de apoyo.

Las entrevistas de esta fase del concurso son transmitidas a través de los canales oficiales de la entidad, como parte de las acciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso. El Pleno reanudará las entrevistas el próximo martes 9 de diciembre, a las 2:00 p.m., en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce.