Payet y Sarr, dudas por lesión para la final ante el Atlético

Marsella se complica el podio en la Ligue 1 antes del Atlético

Sarr, que entró en el partido en el minuto 73, tuvo una mala caída en un duelo por alto y tuvo que abandonar el campo en el 87, dejando al Marsella con nueve jugadores después de la expulsión del arquero Steve Mandanda y que Rudi Garcia hubiera efectuado ya los tres cambios.

"Se volvió a dislocar el hombro, el de la última vez, sabíamos que podía pasar", indicó Garcia, recordando la lesión que había obligado al jugador a dejar el campo a la media hora de juego en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el RB Leipzig (5-2), a mediados de abril.

Preguntado sobre el tiempo de baja, Rudi Garcia prefirió no avanzar una estimación: "No lo sé, no soy médico".

Otra duda es la de Dimitri Payet, que no figuró en la hoja del partido ante el Guingamp.

Rudi Garcia explicó que se debía a una "molestia muscular ayer (jueves) en el entrenamiento".

"No quisimos asumir riesgos. Veremos si está disponible para el miércoles", añadió.