Puerto Rico lanza al mundo el mensaje de que está listo para recibir turistas

El responsable de Promoción Audiovisual de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por su sigla en inglés), Jean Paul Polo, dijo hoy a Efe que la iniciativa incluye una campaña para dar a conocer internacionalmente la puesta al día de la oferta turística.

Para ello se tomó como referencia el mensaje que los vecinos de Punta Santiago, una barriada playera de Humacao, municipio de la costa este de Puerto Rico, lanzaron para sobrevivir después del paso del huracán, cuando escribieron en un cruce de caminos las palabras "SOS necesitamos agua/comida" con el objetivo de que fuera visible desde el aire.

Esa señal sirvió para que 5 días después llegaran víveres al percatarse el equipo de rescate de un helicóptero que recorría el área del mensaje de socorro.

Polo explica que aquel mensaje desesperado de los vecinos de Punta Santiago se ha sustituido ahora por otro, en el mismo lugar, que dice "Bienvenidos. Covertheprogress -cubre el progreso-", como reclamo para que los medios de comunicación locales e internacionales divulguen la recuperación de la isla tras el huracán María.

Esta emotiva historia está recogida en un video titulado "A Puerto Rican Community Comes Back One Year After Hurricane María" realizado por Discover Puerto Rico -parte de la organización DMO- en el que se recoge cómo ha cambiado en casi un año la situación.

El video incluye entrevistas a vecinos de Punta Santiago que recuerdan cómo ese mensaje escrito en el suelo les salvo la vida, un trabajo en el que se resalta que la barriada salió a flote y está, con sus playas y mariscos, a la espera de la llegada de los turistas.

La campaña se puso en marcha debido a que seis meses después del huracán María más del 50 % de los viajeros encuestados dijeron que la cobertura noticiosa negativa a causa del huracán impactó su visión sobre Puerto Rico como destino turístico.

Polo dijo que se eligió Punta Santiago en Humacao por el impacto mundial que tuvo la historia del mensaje de socorro que escribieron los vecinos, pero que se trata de una situación, la mejora de las infraestructuras turísticas, que puede repetirse en muchos puntos de la isla caribeña.

"El turismo es crucial para Puerto Rico y por esa razón emprendimos la campaña", apuntó Polo, tras relatar que la idea surgió tras desplazarse a Punta Santiago y conocer a los vecinos en persona y sus relatos de cómo se vivieron aquellos complicados días.

Dijo que en el vídeo se refleja que Puerto Rico está listo para pasar la página del huracán María y que el Gobierno y todo el pueblo puertorriqueño han trabajado en esa dirección.

Una de las vecinas de Punta Santiago que sufrieron en sus carnes el huracán María, que entró en Puerto Rico precisamente por la costa del municipio de Humacao, es Janet González, que dijo a Efe que la iniciativa de Discover Puerto Rico es muy necesaria dada la dependencia de la zona de la llegada de turistas.

"Nuestra comunidad comenzó ya a verse bonita, se puede decir que nos hemos recuperado en un 75 %, ya casi estamos", señaló González, después de invitar a todo el mundo que quiera disfrutar de bonitas playas y marisco a que se acerque la Punta Santiago, donde como aseguró hay además una interesante oferta de artesanía, comercio y hasta una reserva natural a la entrada de la población.

Polo subrayó que la idea es cambiar la visión negativa sobre el estado de la isla al acercarse el primer aniversario del paso del huracán María, algo que creen puede conseguirse con esta campaña internacional.

Aclaró que no es solo una campaña, ya que quien viaje hasta la isla verá cómo hoteles, restaurantes y todos los servicios turísticos que una persona puede necesitar están en pleno funcionamiento como la mejor muestra de que el huracán María es ya historia.