Responsables de EEUU viajarán a Pekín la próxima semana por negociaciones comerciales

Esos dos funcionarios del gobierno estadounidense se reunirán en Pekín con el vice primer ministro chino, Liu He, el jefe de los negociadores del gigante asiático, para tratar de buscar una salida a la disputa comercial que China y Estados Unidos mantienen desde hace meses.

El diario estadounidense The Wall Street Journal indicó, por su parte, que aún no se determinó la duración de esa nueva ronda de negociaciones y que Liu He viajará probablemente a Washington la semana siguiente.

Esa delegación estadounidense ya viajó varias veces a Pekín, la última de ellas a mediados de febrero. Una semana después de ese encuentro en la capital china, la delegación del país asiático fue a negociar a Washington.

El martes, al margen de una rueda de prensa con su homólogo brasileño, Trump afirmó que "las conversaciones con China avanzan muy bien".

La semana pasada, el presidente estadounidense había dado a entender que las negociaciones podrían dar resultados en un plazo de tres o cuatro semanas, confirmando así que no celebraría una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de abril.

El entorno del inquilino de la Casa Blanca había sugerido en un primer momento que los dos líderes se iban a reunir antes de finales de marzo, en la lujosa mansión de Trump en Florida, para cerrar un acuerdo comercial.