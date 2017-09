Revitalizan cabañas de parque uruguayo mediante proyecto turístico innovador

Esta iniciativa surge en el marco de un plan de trabajo que el Mintur, junto a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, viene realizando desde hace dos años para revitalizar las instalaciones del parque en todas sus áreas.

Así lo informó a Efe el arquitecto del Área de Planeamiento del Mintur, Fernando Ramos, quien apuntó que para dar continuidad a ese trabajo desde la cartera se planteó la posibilidad de abrir un concurso de propuestas para la construcción de "carpicabañas" en el parque.

Para el concurso, enmarcado dentro del programa Innovarturismo que mantienen la ANII y el Mintur, se buscó que los participantes contemplaran en sus proyectos distintos aspectos que promuevan la idea de ese parque como un "parque modelo".

En ese sentido, entre los requisitos se encontraba promover mediante el diseño de las cabañas "la accesibilidad universal, gestión de calidad, mejora y desarrollo de su infraestructura", así como el "reconocimiento y puesta en valor de sus características patrimoniales, paisajísticas y medioambientales".

Ramos destacó que se presentaron 21 proyectos, de los cuales, si bien "muchos eran innovadores", algunos de ellos no tenían en cuenta la "ejecutabilidad" final del mismo o no cumplían con la condición de usar los recursos sostenibles del parque, por lo que no eran realizables.

Para ello, el comité encargado de evaluar las propuestas, integrado por miembros de la ANII, el Mintur y el Servicio de Parques del Ejército (Sepae), dispuso de un premio de 150.000 pesos uruguayos (5.161 dólares) con el que el ganador debe llevar a la práctica su idea.

El ganador, anunciado este 6 de septiembre el marco de la inauguración del pabellón del Mintur en la principal feria agropecuaria de Uruguay, Expo Prado 2017, fue el proyecto "Refugio del Parque", ideado por un estudiante.

"La propuesta refleja una arquitectura cálida para el usuario, teniendo como principal objetivo el cuidado del entorno", indicó el comité evaluador sobre el proyecto ganador.

"El principal material utilizado es la madera del lugar, y cuenta con grandes aberturas que unen el exterior con el interior", puntualizó.

Por su parte, el director nacional de Turismo de Uruguay, Carlos Fagetti, destacó la cantidad de proyectos presentados, lo interesante de las propuestas y la innovación que cada una de ellas reflejaba.

"Estamos muy complacidos con los resultados, y esperamos que se continúen generando oportunidades", afirmó el jerarca.

En esa misma línea, Ramos señaló que el Mintur pretende "volver a utilizar esta herramienta" en algún otro destino turístico donde exista alguna "necesidad" o un problema que pueda ser solucionado mediante la innovación, ya que su cartera y la ANII se mostraron complacidos por el concurso y la respuesta que tuvo principalmente del público joven.

El Parque Santa Teresa está ubicado en el departamento de Rocha y cuenta con una superficie de aproximadamente 1.000 hectáreas pobladas por bosques nativos y exóticos que dan albergue a una importante variedad de flora y fauna.

La infraestructura del parque cuenta con construcciones antiguas en piedra, entre las que se destaca la Fortaleza Santa Teresa, construida en 1762 por los portugueses y fortificada ante un eventual conflicto con España.

En 1895 la fortaleza pasó a manos de Uruguay y más tarde sufrió un período de largo abandono hasta que en 1928 fue redescubierta por el arqueólogo Horacio Arredondo, quien logró restaurarla y reforestó la zona en la década del 40.

En la actualidad, el parque es custodiado por el Ejército Nacional y tanto en él como en las playas que lo rodean existen servicios turísticos y una zona habilitada para acampar.