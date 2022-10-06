Desmantelan red de falsificación de monedas en España

La policía española anunció el jueves la detención de 12 personas de una red de falsificadores de moneda, presentada como una de las más importantes de Europa y que creaba billetes de 500 euros falsos casi indetectables al ojo.

Esta red, activa en la costa este de España, sobre todo Alicante y Barcelona, es sospechosa de haber "producido algo más de 8.000.000 de euros falsos" (algo menos en dólares) en billetes de 500 euros, precisó la policía en un comunicado.

La operación, llevada a cabo conjuntamente por la policía regional catalana y Europol, permitió la detención de "doce personas, entre las que se encuentra el impresor y los principales distribuidores", añade el comunicado.

La investigación empezó en el verano (boreal) de 2021, cuando se detectó la circulación de billetes de 500 euros "de una gran calidad", y con similitudes con los que hacía una red de falsificadores desmantelada diez años antes en Valencia (este).

Sergi Sanchez, jefe de la unidad dedicada a la falsificación de moneda en la policía catalana, explicó que la investigación se aceleró cuando un vecino de los falsificadores descubrió, delante del domicilio de este, cerca de Barcelona, una bolsa con 4,3 millones de euros en billetes falsos.

Una parte de los billetes no tenía "el parche holográfico" que permite verificar su autenticidad, explicó en una conferencia de prensa en Madrid, donde se expusieron billetes falsos y la maquinaria incautada.

De acuerdo a la policía, los falsificadores se quedaron sin material para darle el toque final a una parte de la producción, a causa del cierre de fronteras con China -donde conseguían los suministros- a causa de la pandemia de Covid-19.

Los billetes eran de "altísima calidad", y casi indetectables a simple vista, precisó en la conferencia de prensa Jorge Ruiz, del Banco de España.

Según la policía, el presunto líder de la red estuvo en la cárcel por otro asunto de falsificaciones, y fue ahí donde conoció a sus cómplices en esta nueva aventura.