Actualizan licencias de más 30 de empresas que pertenecían a las zonas procesadoras de exportación

Más de una treintena de los promotores y empresas que operaban bajo el régimen especial de Zonas Procesadoras de Exportación, recibirán la actualización de sus licencias conforme a la normativa vigente.

La directora general de Zonas Francas, Ámbar Ruiz Chaperón, dijo que el proceso se hace con el fin de fortalecer la seguridad jurídica de las filiales.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), detalló que la actualización se da diez años después de la derogación de la Ley No. 25 de 1992, permitiendo a estas compañías el reconocimiento de los derechos y deberes que establece la Ley No. 32 de Zonas Francas y concordantes, tales como la obligación de presentar informes anuales sobre sus operaciones y hacer la debida diligencia como sujetos obligados no financieros.

“Cumpliendo el compromiso del presidente Laurentino Cortizo de promover la seguridad jurídica, con reglas equitativas y un ambiente de competitividad justo, para inversiones locales e internacionales, tomamos la iniciativa de poner la casa en orden, saldando un trabajo que estaba pendiente desde abril de 2011 cuando la Ley de Zonas Francas derogó la Ley de las Zonas Procesadoras para la Exportación”, acotó la directora del MICI.