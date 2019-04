Desaceleración, gasto público y otros retos económicos del nuevo Gobierno

El próximo Gobierno tendrá grandes retos en materia económica, principalmente la desaceleración, que a juicio del economista Francisco Bustamante, no será una tarea rápida de resolver.

Entiéndase por desaceleración al periodo en que de manera transitoria disminuye el crecimiento económico.

Bustamante dijo en Noticias AM que hay expectativa de que el nuevo Gobierno lo va a solucionar, lo que no será tan fácil como muchos piensan.

“ Yo no creo que el actual Gobierno haya dejado de pagar deudas porque no quiere, es porque no tiene”, sostuvo.

Según el economista, el crecimiento ha sido orientado a sectores que no son generadores de demanda agregada interna como las minas, que tienen un problema legal.

Además, está el Canal y las comunicaciones que crecen y están dando el resultado esperado, sin embargo, no generan mucho empleo y demanda agregada interna.

Incluso, sectores como el turismo están deprimidos en Panamá, la oferta en hotelería creció y los precios no son competitivos.

Por otro lado, la construcción cayó en un 40%. Todos son factores que dejan claro el panorama en el que se encuentra el país.

¿Cuál es el rumbo a seguir?

Para el economista la situación debe conjugarse con otros factores. “ Seguir creciendo en el área metropolitana pone una presión sobre los servicios básicos y la capacidad de absorción que no es sostenible”.

Se pregunta cómo se va a dar empleo para tantas personas en la capital dentro de unos años, frente al interior que está abandonado.

Bustamante indicó que más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) se genera en la zona transístmica, por lo que pidió al Gobierno enfocarse al resto del país, hacer un desarrollo armónico en sectores abandonados para generar empleos.

Sobre el sector turismo manifestó que hay áreas que no se han explotado en Panamá.

“ Aquí tenemos valores históricos que no estamos aprovechando”, tal como sucede con los 500 años de la ciudad de Panamá, que no se le ha sacado mayor provecho para atraer.

Considera que el próximo Gobierno va a tener que hacer ajustes a los 10 últimos años.

Bustamante indicó que los ingresos del Estado se gastan en dos cosas: gastos de funcionamiento y los gastos de inversión.

Sobre los gastos de funcionamiento o planillas es preciso el ajuste en su número y nadie lo quiere atender.

Mientras, el lado fiscal también será un desafío y lo ayudará a ser eficiente en el gasto público y en la recaudación.

Mejorar la recaudación y reorganizar el gasto público es una de las principales propuestas por parte del economista.

“ Todavía creo que con una mejoría en cambiar sistemas de recaudación y decisiones en el gasto público tú puedes administrar”, reiteró.