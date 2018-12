Firma japonesa de fintech abre filial en Panamá para conquistar Latinoamérica

El director de Operaciones para BITPoint en Latinoamérica, Julián Geovo, en entrevista con Efe, explicó que iniciaron en Panamá por "su estabilidad política y monetaria", y que en la mira de la expansión aparece primero Colombia, "pero nos interesa toda Latinoamérica".

Con un equipo de trabajo de diez personas, la firma empezó a operar el pasado 3 de diciembre, pero este jueves se presentó en sociedad "y ya tiene un ciento de clientes activos" que pueden comerciar criptomonedas y calculó que, a la vuelta de un año, llegará "a las 100.000 transacciones".

"Traemos las mejores prácticas del negocio y la seguridad vigentes en Japón, y nos autorregulamos en estrecha colaboración con las autoridades locales", acotó el colombiano Geovo.

Explicó que ya hay 40 establecimientos que hacen operaciones con criptomonedas y celebró el impulso que tiene este sector emergente de las finanzas en el país centroamericano, pese a que "aún no está regulado", aunque, matizó, su autorregulación responde a los "mal altos estándares" porque en Asia se inició este negocio.

Dijo que las transacciones en criptomonedas se pueden transformar en dólares y advirtió que, en materia para prevenir el blanqueo de capitales, cuentan con un sistema de alta seguridad y filtros de identidad controlados desde la solicitud de asociarse.

Sin precisar detalles, Geovo confirmó que en otras jurisdicciones se han dado intentos de penetrar el mercado de transacciones con criptomonedas para blanquear dinero "pero inmediatamente han sido puestas en conocimiento de las autoridades las operaciones sospechosas".

Japan Co Ltd forma parte de Remixpoint Inc, conglomerado listado en la bolsa de Tokio. BITPoint Japan es una de las 16 plataformas de negociación regulados en Japón por la Financial Services Authority (JFSA).

Con la licencia en Japón y su plataforma Fintech "robusta, velando por los más altos estándares de procesos de cumplimento", BITPoint opera actualmente en Asia en Hong Kong, Corea del Sur, China, Samoa, Taiwán y Malasia, acotó.

"Estamos muy contentos de poder entrar en el mercado panameño. La formalización del sector cripto es importante para su desarrollo en conjunto con los entes de control toda vez que estamos siguiendo al completo apego de normas regulatorias internacionales" destacó Genki Oda, presidente de BITPoint Japan, en un breve mensaje.

Geovo insistió en que la firma es "una interesante opción para las personas y compañías en Panamá que buscan incursionar de una manera segura en el 'trading' (comercio) de los principales criptoactivos".

Actualmente el valor de todos los criptoactivos supera los 130.000 millones de dólares.

El "blockchain" es como un gran libro contable o un registro público donde se asientan todas las transacciones y no puede ser alterado, pues si alguien quisiera manipular la información, tendría que hacerlo en todos y cada uno de los computadores donde está presente la copia de dichos datos, "lo cual es prácticamente imposible", explicó.

Esta tecnología, además de ofrecer mayor transparencia y eficiencia, disminuye los costos y plantea alternativas para transformar la manera en la que las personas intercambian valor.

La banca ya aplica proyectos piloto que usan "blockchain" para verificar la identidad, historial y riesgo crediticio de sus clientes; o para agilizar y disminuir costos en transacciones internacionales.