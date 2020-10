El Gobierno apuesta a elevar los gastos y disparar el endeudamiento

Esto se traduce en mayor endeudamiento. El MEF señala que el proyecto surge ante la caída de los ingresos corrientes, en un mundo en el que aún no hay certeza de contar con una vacuna segura contra el COVID-19.

Actualmente la deuda pública supera los 36 mil millones de dólares y en medio de este panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander indica que ante los efectos negativos en el bienestar económico de los países a nivel mundial, los organismos de crédito multilateral han urgido a los gobiernos a inyectar liquidez en sus economías y que en el caso de Panamá, esto significa que se requiere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos al sistema económico.

Las reacciones no se hicieron esperar y el economista Luis Alberto Morán advierte que no se puede dejarlo solamente desde ese nivel, porque la perspectiva económica dice que se debe procurar que ese aumento de la deuda vaya acompañado de un plan de recuperación. Manifiesta que actualmente vemos la modificación del tope del gasto, pero no el plan de recuperación donde el Gobierno pueda indicar como recuperar los ingresos.

"Nos sorprendió que el tope propuesto sea altísimo y esto copa el endeudamiento del país. Y lo que necesita el Gobierno en este momento es transparencia y que la población apoye sus actividades, pero la población no puede apoyar en la medida que no vea transparencia, rendición de cuentas de como se utiliza los millones que se han pedido prestados", puntualiza el economista Rolando Gordón.

El Gobierno asegura que necesita recursos, porque continúa la baja en los ingresos y que para fin de este año se espera que la diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado sea de 3 mil millones de dólares.

El proyecto propone límites de déficit fiscal hasta el 2025. En 2021 sería de entre 7 a 7.5%, 2022 un 4%, 2023 y 2024 de 2% y del 2025 en adelante 1.5%.