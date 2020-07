Panamá enfrenta el reto de aplicar un plan efectivo de rescate económico

¿Qué se planea en Panamá para rescatar su economía?

El ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander señala que hay un plan estratégico del Gobierno que impulsa estímulos para la reactivación de actividades productivas.

El Gobierno apuesta a la solicitud de financiamiento y ha gestionado créditos con multilaterales por más de 1,300 millones de dólares para destinar fondos a diferentes sectores.

También decidió utilizar parte del Fondo Ahorro de Panamá (FAP), y ya se ordenó una transferencia 85 millones de dólares, de los cuales 80 millones son para reforzar el programa Fondo Solidario de Vivienda, aunque desde el sector bancario señalan es un reto activar la compra de casas.

"El Gobierno piensa que es una forma de reactivar la economía donde la construcción tiene un peso muy importante. El reto que tenemos como país es que no hay demanda y no hay muchas personas pensando en comprar casas porque no tienen una situación financiera estable o no tienen empleo, y así como los bancos están siendo conservadores para otorgar créditos, todo el mundo es en este momento conservador con su dinero", indica el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido.

Para el economista Guillermo Chapman es importante empezar a desarrollar otras fuentes de ingresos más allá del Canal de panamá.