SBP toma control de AllBank en Panamá

Hace 4 días Banco del Orinoco, otro banco perteneciente al accionista principal de AllBank, fue intervenido en Curazao, luego que los accionistas decidieran cerrar puertas tras informes de incumplimiento al Sistema de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

El presidente de la Junta Directiva de AllBank en Panamá es el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, quien lidera el holding Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD) propietario del Banco del Orinoco.

Curazao, ha sido catalogado como uno de los países con mayor alerta de lavado de dinero, de acuerdo al informe de 2019 International Narcotics Control Strategy Report del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Aunque la SBP no hace referencia al riesgo de blanqueo de capital, sí menciona al Banco del Orinoco como uno de los factores tras a la toma de control de AllBank.

"Uno de los bancos de propiedad del accionista principal de AllBank, Corp, en la jurisdicción de Curazao, (Banco del Orinoco, N.V.) donde está colocada una cuarta parte de los activos líquidos del Banco y que además presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores que forman parte de los activos productivos de Allbank, Corp, fue intervenido el pasado 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Ello resulta en que el Banco Orinoco N.V no puede seguir prestando sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas, por lo que por el momento serán congelados todos sus activos", explica el comunicado.

También señala "una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos", "frágil gestión del Gobierno Corporativo", un modelo de negocio que se torna inviable" y "la incertidumbre que genera tanto el acceso a los activos de Allbank, como los potenciales efectos de contagio que se derivan de la situación del grupo bancario en Curazao" pondrían en peligro los intereses de los depositantes.

La SBP asegura que la toma de control no representa un riesgo de contagio para el Sistema Bancario Panameño ya que no existe conexión entre AllBank y otros bancos de la plaza.