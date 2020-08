Sector empresarial reitera preocupación por 'descalabro económico' generado por la pandemia

Asegura que es importante recuperar el Estado financiero y económico y sostiene que la semana actual será un termómetro para lo que pasará a futuro, con relación a los rebrotes.

Según el empresario la consciencia ciudadana y social se pone a prueba y hace un llamado para que todos cooperen a ser parte de la solución y no del problema, aplicando todas las medidas de bioseguridad que recomiendan las autoridades.

De La Lastra dice que les preocupa enormemente el descalabro económico que han visto y que afecta no solo a los colaboradores, empresas y al Estado, en su función de recaudo de impuesto.

Sostiene que les gustaría ver un poco más de celeridad y claridad en las condiciones para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a los programas de créditos que han anunciado las autoridades.

“ Solicitamos que las medidas de rescate sean aterrizadas con el entorno, la realidad y se puedan llevar a cabo urgentemente”, expresó.

Recalco que es necesario que se descompliquen todas las medidas y no establecer requisitos que sean más burocráticos, que representen más gastos para las empresas, además que se eliminen las discrecionalidades.

Se trata de un proyecto de reconstrucción nacional del que todas las personas tienen que ser parte de la solución”, afirmó en Noticias AM.

Se han reactivado 41 mil contratos de 292 mil contratos que estaban suspendidos que están registrados y según el presidente de Conep, se estima que un aproximado de 40 mil empresas estén en serio riesgo, “ rayando en la no reapertura”.

Afirmó que una de las fases muy importantes para la economía es la reactivación, pero paralelo, tiene que haber la eliminación de las restricciones de movilidad, porque es el ciudadano que sale a la calle el que consume y si no hay consumo, no se dan las ventas.

Si no hay ventas, no se puede tener una empresa sostenible y sin empresa no hay empleo, con ello se perdería todo porque el Estado no va a poder recibir sus tributos.