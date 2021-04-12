EEUU registra déficit fiscal récord en seis meses

El déficit fiscal de Estados Unidos llegó a un nuevo récord entre octubre de 2020 y marzo de 2021 por los gastos con los planes de estímulo económico por la pandemia, según datos publicados el lunes por el Departamento del Tesoro.

El déficit alcanzó 1,7 billones de dólares en esos seis meses, que corresponden al primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

La cifra equivale a 130% o 963.000 millones de dólares más que en el primer semestre de 2020.

Un pronunciado incremento del gasto hizo explotar el déficit: los gastos aumentaron 45% a 3,41 billones de dólares en el período considerado.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó en febrero que Estados Unidos debería registrar este año su segundo mayor déficit fiscal desde la Segunda Guerra Mundial.