Hace años se viene advirtiendo que el Sistema Definido de pensiones de la CSS empezará a necesitar inyecciones de dinero para permitir seguir realizando los pagos a jubilados y pensionados. Llegó la fecha de usar las reservas, advierte el director de la CSS, Julio García Valarini. Si no se toman acciones, tal y como ha sucedido en diferentes gobiernos, estas reservas se agotarán en ocho años.

“El cálculo es que las reservas se pueden empezar a usar este o el otro año. No he dicho que no haya que hacer reformas, mi ventana de tiempo es que este o el próximo año hay que hacerlo”, declaró Valarini.

“Han sido cinco años del timbo al tambo, no se ha concretado nada. Hemos seguido con lo que estableció en el 2005 la Ley 51. El gobierno que gane debe tocar desde el inicio cuál es la salida que se le va a dar a la CSS, por eso hemos venido planteando que haya una mesa de discusión”, apuntó Nelva Reyes, de la Central de Trabajadores.

Existen reservas por más de 3 mil millones de dólares, pero si no se usan y no se toman medidas entre 2027 y 2028 no habrá dinero disponible para pagar las pensiones.

“Irresponsablemente, no tenemos un análisis actuarial de la situación de las finanzas públicas en el CSS. No se han hecho propuestas, se ha dejado la responsabilidad al próximo gobierno”, lamentó el economista, Adolfo Quintero.

Los últimos estados financieros no auditados de la CSS son de 2018.