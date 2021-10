Por Publirreportaje



Decameron espera fortalecer y enriquecer el turismo con el relanzamiento de su exitoso servicio All Inclusive Plus, que busca atraer más viajeros al país, generar empleo, dinamizar el sector turístico local y nacional, además de brindarle una experiencia única y premium al huésped. El hotel ha realizado remodelaciones y adecuaciones a la zona All Inclusive Plus, para cumplir con su promesa de valor y superar las expectativas. Los huéspedes pueden empezar a disfrutar de nuevo de este servicio a partir del próximo 1 de octubre.

A través de este servicio premium, los huéspedes podrán disfrutar de amplias y remodeladas habitaciones ubicadas en una zona privilegiada, que incluyen minibar con sodas y cervezas con reposición diaria, además de variedad de boquitas el día de llegada. También, el servicio Plus, incluye desayunos y almuerzos en restaurante privado asignado, reservas preferenciales para la cena en los restaurantes a la carta, check in y check out en área exclusiva, lo que agilizará este proceso; piscinas y bar lounge exclusivos con bebidas Premium; WiFi ilimitado en habitación y zonas comunes, gimnasio exclusivo y zona de sillas de playa solo para huéspedes Plus, entre otros privilegios y beneficios.

Con esta iniciativa, la cadena Decameron eleva el actual All Inclusive (todo incluido) al siguiente nivel, entendiendo las necesidades y deseos del consumidor, con el fin de brindarle una experiencia única, premium y memorable.

El resort ubicado en Farallón, Río Hato cuenta con 852 habitaciones, ofrece un diseño tipo tropical moderno que se mezcla con el entorno natural de la zona y está situado a 90 minutos de Ciudad de Panamá. Además, esta zona se caracteriza por sus hermosas playas de arena blanca y un clima que ofrece el mayor número de días soleados durante el año del país.