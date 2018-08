Uber cobrará recargo a usuarios que hagan esperar por más de cinco minutos a conductores

En un comunicado muy escueto, los administradores de la plataforma electrónica informaron que desde esta semana se empezó a aplicar un cargo adicional a los usuarios, equivalente a la tarifa por minuto, cuando un conductor espere más de 5 minutos en el punto de partida del viaje.

"Considero que la medida es injusta", espetó Carlos González, quien usa Uber todos los días, a TVN Noticias. "Muchas veces soy yo que tengo que esperar y a veces llego tarde por el tranque, porque el conductor se perdió, no conoce la ruta, no sabe manejar el GPS... Ellos no me dan una especie de compensación por eso".

Para Carlos González, se trata de una medida que debieron consultar con los clientes antes de su implementación.

En octubre del 2017, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) emitió un decreto que establecía parámetros a las plataformas electrónicas, por ejemplo, que los conductores portaran la licencia tipo E1. La medida provocó una disminución en la cantidad de conductores afiliados a Uber, de 8 mil quedaron 2 mil.

Por ello, los usuarios ahora deben esperar más para recibir el servicio, antes era cinco minutos y hoy día entre 15 y 20 minutos.

"Nosotros no nos enteramos de esto hasta cuando se aplicó. A mí sí me ha tocado esperar un cliente después de los cinco minutos permitidos por la plataforma. Uber está pagando 10 centavos por minuto de espera", detalló Javier Gómez, socio conductor de Uber.

Según este socio conductor, en ocasiones es más el tiempo que invierten para llegar a una carrera que el tiempo que les toma realizar la misma.

"También hay carreras o traslados que uno tiene que hacer y uno tiene que buscar al cliente, que le sale a más de ocho minutos. Muchas veces el cliente nada mas va solo a la siguiente calle. Gasté mucho más en tiempo y gasolina", reiteró Gómez a TVN Noticias. "Al cliente, una carrera corta, le cobran $2.20 y Uber se está quedando con 28 por ciento de eso".

Cifras de la plataforma señalan que durante el año pasado la cantidad de usuarios alcanzó los 233 mil. Voceros de Uber no concedieron entrevistas, sólo se expresaron a través de la nota de prensa.