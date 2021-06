El consumo de cerdo aumentó en 2020. Fue la única proteína que logró aumento en el año de pandemia

Por Publirreportaje



El panameño común consideraba la carne de cerdo para ocasiones especiales y fin de semana.





La frecuencia de consumo la han encabezado hasta ahora:

El Pollo: 5 veces por semana.

Luego le ha seguido la carne de res, consumida hasta 3 veces por semana.

y el cerdo, relegado hasta hace poco, a comerlo una vez a la semana.

Entonces, ¿Cómo es que la tendencia de consumo de cerdo se incrementó en el 2020?

No solo eso. Ya podemos ver un optimista valor de 3.5% en este primer trimestre del 2021.

El cambio obedece a los esfuerzos de ANAPOR, Asociación Panameña de Porcicultores y su campaña EL SABOR DE LA ALEGRÍA, CARNE DE CERDO PARA TODOS LOS DÍAS.

Los criadores de cerdo en Panamá venían resintiendo desde hace algunos años la venta de sus productos, la carne de cerdo y sus derivados. A pesar de haber realizado inversiones en la mejora de sus métodos de crianza, genética y tecnología, enfrentaban un obstáculo más intangible. Los mitos de la carne de cerdo.

Antes de profundizar en los mitos que pueden estar haciendo que te prives de comer una de las mejores carnes del mundo, conozcamos a los que la producen, y cómo enfrentaron esta carrera de consumo.

ANAPOR, representa al sector porcicultor nacional.

El Granjero, Deli Grecia, First Choice, Casa Ibérica. Seguramente has visto o probado sus delicias. Cortes frescos como el lomo, chuletas y costillas, entre otros. Las cuatro, junto a U.S. Grains, una empresa productora de granos, estrechamente ligada a la alimentación porcina, están protagonizando la campaña EL SABOR DE LA ALEGRÍA, CARNE DE CERDO PARA TODOS LOS DÍAS.

La necesidad de pedir a expertos en comunicaciones el diseño de una campaña que persiguiera el objetivo de incrementar el interés por la carne de cerdo en los panameños, no solo obedecía a una estrategia de Mercadeo; era una necesidad con repercusiones en la economía nacional; ya que muchas familias y productores menores, dependen de esta industria. Su sustento está ligado al ritmo de la demanda de la carne de cerdo y ésta, antes de la ejecución de la campaña, era preocupante.

EL ALTO VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CERDO

La carne de cerdo es percibida como de gran sabor. No hay una percepción clara ni del valor de su precio, ni de su valor nutritivo.

Existe mucha información que entregada de la manera adecuada al target que decide las compras y se interesa por una buena alimentación, es valorada y por consecuencia estimulará su preferencia.

Esta misma información, queremos hacértela llegar, resumida a continuación, para que conozcas más sobre lo bueno de la carne de cerdo y cómo puede llenar de alegría un cambio en la rutina de consumo de tu familia.

Hay buenas razones para consumir más cerdo:

Es una importante fuente de vitaminas del grupo B. B1, B3, B6 y B12, fundamentales en la formación de las células de defensa.

Por lo tanto, su consumo no debe faltar en la dieta que en estos tiempos debe estar encaminada a reforzar nuestro sistema inmunológico.

Las proteínas son fundamentales en la construcción de músculos y tejidos. Si haces ejercicios, el cerdo presenta una alternativa eficaz en tu dieta de carnes.

Para el buen funcionamiento de los músculos, los minerales zinc, hierro y selenio son fundamentales, así como para construir buenas defensas. Todos ellos los puedes obtener de la carne de cerdo.

Ayuda a prevenir y tratar enfermedades como la Anemia Ferropénica, la fatiga y el cansancio.

La carne de cerdo es una de las más versátiles. Ofrece cortes clasificados como carne blanca (el lomo, por ejemplo) o roja (solomillo). Puedes elegir cortes con muy poca grasa o con algo más, si el plato así lo exige, ¡como unas ricas costillitas a la barbacoa!

Esto lo hace un rey a la hora de preparar dietas saludables, recetas, o para variar la rutina alimenticia.

Y lo mejor de todo es que en Panamá, el cerdo producido localmente y respaldado por ANAPOR, tiene altos estándares de calidad, capaces de competir con los productos importados.

La carne de cerdo nacional supera en frescura a cualquier otra opción, ya que no recorre grandes distancias, desde el sacrificio al punto de venta. Conservando intactos todos sus atributos.

¿Te imaginas poder preparar en la semana, diferentes alternativas de comidas deliciosas y que ayuden a equilibrar tu presupuesto? descarga gratis aquí, el Recetario Vol. 2 “El Sabor de la Alegría”

[ SÍ QUIERO RECETAS DE CARNE DE CERDO NUEVAS Y DELICIOSAS]

Descubre desde los marinados, hasta recetas completas de cortes como el codillo, los solomillos, o haz más interesantes las siempre aclamadas costillitas o chuletas. ¡El cerdo da para todos!

Lleva la alegría a tu mesa cada día que elijas esta favorable y deliciosa opción: la Carne de Cerdo Nacional. Así estarás contribuyendo no solo a tu bienestar y al de tu familia. Estarás dándole fuerza a Panamá.

Ahora más que nunca apoyando a los porcicultores, reforzamos a la economía del País en un momento crítico, donde consumir lo local es una preferencia solidaria e inteligente.

#panameñoconorgulloconsumelotuyo