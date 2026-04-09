Alianza entre Asociación Pro Niñez y Fundación Zamora Terán: Transformando la educación tecnológica en Panamá

En el marco del inicio del año escolar, Asociación Pro Niñez, con el respaldo técnico de la Fundación Zamora Terán, reafirma su compromiso con la niñez panameña a través del retorno de herramientas tecnológicas que impulsan el éxito educativo en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El entusiasmo se sintió en cada rincón de la Escuela Hermana María Mercedes Pérez con el inicio del periodo escolar 2026. Para los estudiantes de primaria, este regreso a clases tuvo un significado especial: el reencuentro con sus herramientas tecnológicas, pilar del programa educativo integral liderado por Asociación Pro Niñez (APN) en colaboración con Fundación Zamora Terán (FZT).

A través de una alianza estratégica orientada a la sostenibilidad, los estudiantes recibieron nuevamente sus computadoras portátiles tras un riguroso proceso de mantenimiento preventivo realizado durante el receso escolar. Este retorno asegura que los equipos estén optimizados y listos para un nuevo ciclo de conocimiento, garantizando que la tecnología sea un vehículo constante para facilitar los aprendizajes.

Una alianza con historia y visión compartida

Desde el año 2017, la Fundación Zamora Terán ha sido un aliado clave de la Asociación Pro Niñez, brindando su know-how y experiencia técnica para fortalecer los modelos educativos en Panamá. Bajo esta visión compartida, ambas organizaciones han logrado hitos significativos, transformando la realidad educativa en zonas críticas como Cañazas, donde la tecnología ha servido de puente hacia nuevas oportunidades para cientos de niños y niñas.

Más que herramientas, una metodología de vida

Para la Asociación Pro Niñez y Fundación Zamora Terán, la buena educación es un proceso integral. Por ello, su labor no se limita a la entrega de hardware, sino que se centra en el desarrollo permanente de procesos de formación educativa y el acompañamiento docente. Al integrar la tecnología de forma orgánica en el aula, se busca formar a la niñez mediante nuevas formas de enseñar y aprender, permitiendo que cada maestro y estudiante potencie sus capacidades al máximo.

Esta unión de esfuerzos, inspirada por la niñez y apasionada por el futuro, cree firmemente en las alianzas poderosas como el motor fundamental para reducir la brecha digital. En esta jornada, el apoyo de voluntarios de Banco LAFISE Panamá fue clave para motivar a los alumnos, demostrando cómo el sector privado y las organizaciones sociales se unen para implementar programas de excelencia en beneficio del país.