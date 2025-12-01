Relojín inaugura su renovada tienda en Multiplaza con un moderno concepto

RELOJÍN refuerza su compromiso de acercarse a los consumidores, con la apertura de nuevas sucursales en Colón 2000 Duty Free, Altaplaza Mall, Paso Canoa y muy pronto en Towncenter Costa del Este y Penonomé.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado miércoles se llevó a cabo la inauguración de la renovada tienda RELOJÍN MULTIPLAZA. Al ritmo del blues y la música latina, los invitados pudieron disfrutar de un ambiente ameno mientras recorrían el moderno y elegante local.

Durante el evento, el gerente comercial, Juan Carlos Garibay explicó que este nuevo concepto de tienda es más atractivo e intuitivo, con un entorno funcional y acogedor. RELOJÍN MULTIPLAZA, presenta una nueva experiencia de compra donde los clientes pueden encontrar gran variedad de relojes de marcas reconocidas; así como personal técnico especializado para reparar relojes de la más alta gama.

